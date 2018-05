Arbeiten am Dorfplatz gehen voran

Anzeige

Für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ wurde über die neu erstellte Homepage und die Bereitstellung einer Hundheim-App berichtet. So können Informationen der Vereine an einer Stelle zusammenlaufen, um diese auch über Vereinsgrenzen mit anderen Hundheimern zu teilen. Möglicherweise können so auch Jugendliche dafür gewonnen werden, sich stärker mit dem Geschehen in der Ortschaft auseinanderzusetzen.

Im Bericht über den Bereich „Bauwesen“ wurde ausführlich auf den Stand der Bauarbeiten des Dorfplatzes eingegangen, auf die der Verein sein Hauptaugenmerk gelegt hat. Unter anderem wurde mit dem Innenausbau begonnen, der Dachstuhl gestellt und das Dach noch vor dem Wintereinbruch gedeckt. Unter der im Außenbereich errichteten Pergola haben bereits die ersten Veranstaltungen stattgefunden. Außerdem wurden die Leistensteine für die Einfahrt zum Dorfplatz gesetzt, der Weg zur Kirche hochgesetzt sowie der Weg vom Pfarrhof zum Dorfplatz ausgehoben und mit Schotter gefüllt.

Ein besonderer Dank ging an die „Rentner“, die die Arbeiten mit tatkräftigem Einsatz sowie Kuchen- und Getränkespenden unterstützt haben. Hervorgehoben wurde auch die Hilfe der Feuerwehrmitglieder bei größeren Einsätzen wie dem Dachdecken. Das zeige, dass ein Zusammenhalt zwischen den Vereinen besteht.

Der Dorfplatz soll dieses gute Miteinander weiter fördern und zum Treffpunkt von Jung und Alt werden. Neben den Aktionen am Dorfplatz montierte man am Brunnenplatz in der Bachgasse zwei Bänke und ein Tisch, die durch die Volksbank-Spendenaktion mitfinanziert wurden.

Der Bericht des Bereichs „Festbetrieb“ erinnerte an die Nikolauswanderung und den ersten Glühweinabend am Dorfplatz erinnert. Beide Veranstaltungen sind mittlerweile feste Bestandteile im Veranstaltungskalender der Dorfgemeinschaft. Vom FC Hundheim/Steinbach übernommen hat die Dorfgemeinschaft das Maibaumaufstellen.

Zum Bericht der Kassiererin und der Kassenprüfer gab es keine Beanstandungen. Der Vorstand wurde entlastet.

