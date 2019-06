Areal der ehemaligen Kaserne wird favorisiert

Die fünfte öffentliche Sitzung des Külsheimer Gemeinderates 2019 am Montagabend im Sitzungssaal im Schloss war überdurchschnittlich gut besucht.

Külsheim. Mehr als drei Dutzend Bürger hörten dabei auch die Beratungen zur künftigen baulichen Entwicklung in Külsheim-Stadt und wie es mit der Beförsterung und dem Holzverkauf im Stadtwald weitergeht.

Heiko Wolpert vom Bauamt trug ausführlich zum aktuellen Sachstand bezüglich der Bauplätze vor. Die Nachfrage sei unverändert hoch. Im Baugebiet „Seeflürle“ gebe es derzeit keinen freien Platz mehr, bei der Vermarktung innerörtlicher Potenziale gelänge die Vermittlung von Privatobjekten. Mögliche künftige Baugebiete könne es durch eine „Erweiterung Seeflürle“ geben, durch Seniorenwohnbauflächen im Bereich „Ziegelhütte“ neben dem Pflegeheim „Haus St. Anna“ und durch Wohnbauflächen in der ehemaligen Kaserne.

Stärker nachgefragt

Seniorenwohnbauflächen würden stärker nachgefragt, so Wolpert, der Bereich „Ziegelhütte“ biete sich optimal an, es könne auch Synergieeffekte geben.

Geplant seien Bauplätze mit kleinen Grundstücksgrößen, die Umsetzung könne gegebenenfalls durch den Saarländischen Schwesternverband geschehen, ein Planungsentwurf liege vor. Bei einer Erweiterung des Baugebiets „Seeflürle“ könnten zwölf bis 15 Bauplätze entstehen, sagte der Mann vom Bauamt, der anschließend Vor- und Nachteile einer solchen möglichen Umsetzung listete.

Wolpert führte weiter aus, bei einer Nutzung von Wohnbauflächen in der ehemaligen Kaserne könnten 25 bis 30 Bauplätze und damit ein Wohnpark entstehen, es gebe laufende Gespräche. Für ein Wohnbauprojekt „Umbau des ehemaligen Asylbewerberblocks zum Wohngebäude“ sei ein möglicher Investor da. Auch hier listete der Fachmann Vor- und Nachteile von der perfekten Infrastruktur und günstigeren Verkaufspreisen einerseits bis zum Aspekt „kein allgemeines Wohngebiet“ andererseits.

Wolperts Fazit lautete, nach Prüfung verschiedener möglicher Flächen für die künftige bauliche Entwicklung in Külsheim-Stadt sehe die Verwaltung eindeutig das Areal in der ehemaligen Kaserne favorisiert. Bürgermeister Thomas Schreglmann äußerte, dies wäre eine insgesamt hervorragende Entwicklung.

Jürgen Goldschmitt meinte, man habe lange versucht, die für den Wohnpark angedachte Fläche Gewerbetreibenden anzubieten, dies sei nicht gelungen. Wichtig hier sei, dass Gewerbetreibende Bestandschutz bekämen. Das „Seniorenwohnen“ trage er mit. Manfred Burger sagte, es solle auch im „Seeflürle“ weiter gebaut werden. Er wolle gleiche Preise je Quadratmeter im Wohnpark und im „Seeflürle“. Die Baugebiete sollten alle mit Maß und Ziel vorangetrieben werden.

Matthias Berberich sprach sich für eine Weiterführung im Baugebiet „Seeflürle“ aus. Im angedachten Wohnpark werde es wegen der Nähe zum Gewerbegebiet zu Konflikten kommen, er werde den Gedanken so nicht zustimmen. Theodora Ulrich sah in der vormaligen Kaserne nachhaltige Substanz vorhanden.

Annette Ries empfand die Idee gut, urbanes Wohnen bei guter Infrastruktur in einem solchen Wohnpark möglich zu machen, dies bringe eine Aufwertung des Gebietes. Ries legte Wert auf guten Lärmschutz und eingebundenes Grün. Manfred Keller hatte mit dem Gedanken „Ziegelhütte“ kein Problem, der mögliche Wohnpark in der ehemaligen Kaserne sei jedoch zu weit weg von der Schule und anderen Einrichtungen. Er stimme hier nicht zu.

Eric Bohnet befürwortete „Ziegelhütte“ ebenso wie „Wohnpark“, meinte, die Erweiterung „Seeflürle“ komme auch. Schreglmann glaubte, der „Wohnpark“ sei deutlich günstiger zu erschließen als auf der grünen Wiese, und ergänzte, dort würde als Mischgebiet ausgewiesen, nicht als reines Wohngebiet. Friedrich Morawietz verwies darauf, dass bei „Wohnen in der Kaserne“ müsse man sich bewusst sein, dass dort dann kein Gewerbegebiet mehr vorhanden sei.

Mehrheit stimmt zu

Der Beschlussvorschlag, dass die künftige Wohnbebauung in der Kernstadt im Bereich der ehemaligen Kaserne erfolgen und im Bereich „Ziegelhütte“ seniorengerechtes Wohnen ermöglicht werden solle, fand Zustimmung bei der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates. Dagegen votierten Manfred Keller, Matthias Berberich und Walter Müller, Manfred Burger enthielt sich der Stimme.

Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt äußerte zum Tagesordnungspunkt zur künftigen Beförsterung und dem Holzverkauf im Stadtwald Külsheim, die bisherige Regelung gelte nicht mehr, alles sei vollkommen neu zu organisieren. Inzwischen seien den kommunalen Waldbesitzern die Rahmenbedingungen bekannt.

Die Kommunen, so die Stadtkämmerin, hätten grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Zum einen könne ein Auftrag an das Landratsamt als untere Forstbehörde erteilt werden, den Revierdienst wie bisher als Dienstleistung zu übernehmen. Die Vermarktung des Holzes werde dabei an die vor einiger Zeit eingerichtete kommunale Holzverkaufsstelle im Landratsamt übertragen. Zum anderen könne die Beförsterung des eigenen Waldes mit eigenem Personal geleistet werden mit der Einstellung eines Revierleiters. Für den Verkauf des Holzes müsse dann jemand beauftragt werden, der für mehrere Kommunen und Privatbesitzer Holz verkaufe, weil nur größere Mengen Holz für potenziellen Käufer interessant seien.

Varianten vorgestellt

Geiger-Schmitt stellte beide Varianten vor, sowohl bezüglich der jeweiligen Leistungen und Auswirkungen wie auch hinsichtlich der Kosten. Sie resümierte, die Variante „Beförsterung durch eigenes Personal“ bringe eine Kosteneinsparung in Höhe von etwa 22 000 Euro im Jahr gegenüber der Kreislösung. Zur „Beförsterung durch den Kreis“ listete die Stadtkämmerin viele Vorteile auf, sprach von einem „Rundum-sorglos-Paket“. Zudem könne privates Holz mitvermarktet werden.

Der Bürgermeister wies darauf hin, es werde für alle Kommunen deutlich teurer. Künftig werde im Stadtwald weniger übrig bleiben oder auch mal gar nichts. Nach einigen ergänzenden Stimmen aus dem Gremium entschied sich der Gemeinderat einhellig für die vorgeschlagene Lösung.

Somit beauftragt die Stadt Külsheim das Kreisforstamt Main-Tauber-Kreis mit der Weiterführung der forstlichen Betreuung des Stadtwaldes und die Holzverkaufsstelle des Landratsamts mit dem Verkauf des Holzes aus dem Stadtwald, jeweils ab 1. Januar 2020. Weil ein Vertragsentwurf noch nicht vorliegt, behält sich die Stadt Külsheim vor, die Entscheidung nochmals zu beraten und zu beschließen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019