Külsheim.Der Löwenmarkt hat in Külsheim geöffnet. Das Geschäft im ehemaligen Rewe-Komplex bereichert nun das Angebot in der Brunnenstadt mit einem breiten Spektrum an Waren für Haus und Garten sowie für Haushalt und Werkstatt.

Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, stammt der neue Besitzer des Areals und gleichzeitige Betreiber, Markus Wernado, aus Boxberg. Er betreibt bereits in Epplingen und Gerlachsheim jeweils einen Löwenmarkt. Bürgermeister Thomas Schreglmann, Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz und der Vorsitzende des Külsheimer Gewerbe- und Verkehrsvereins, Hubert Seitz, gratulierten zur Eröffnung.

Der Rathaus-Chef freute sich darüber, dass das ehemalige Rewe-Areal einen neuen Besitzer gefunden hat und nun wieder ein sehr attraktives Angebot am Stadteingang geboten werde.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019