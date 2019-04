Auf Schusters Rappen unterwegs

Külsheim.In Zusammenarbeit mit den örtlichen Winzern und Besenwirtschaften bietet die Stadt Külsheim für alle Interessierten geführte Wanderungen mit anschließender Einkehr in einer der Besenwirtschaften oder Gasthäuser in der Brunnenstadt an. Unter dem Motto „Carpe diem“ steht zunächst die Bewegung in Gesellschaft im Vordergrund. Die Teilnehmer werden zirka zwei Stunden die herrliche Landschaft erkunden und anschließend (auf eigene Rechnung) in gemütlicher Runde die Geselligkeit pflegen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr am Schlossplatz in Külsheim. Folgende Termine sind vorgesehen: Mittwoch, 10. April, Einkehr im Winzerhof Spengler; Mittwoch, 15. Mai, Einkehr in der „Stadtschänke Rose“; Mittwoch, 12. Juni, Einkehr im Weingut „Krug“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019