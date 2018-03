Auf Teufel komm’ raus geflunkert

Anzeige

Illustre Gesellschaft

In der Kur-Metropole tummeln sich auch die beiden finanziell klammen Adligen Ferdinand von Gartier (Steffen Anders) und Adalbert Baron von und zu Steinbach (Markus Schuldt). Sie halten ebenso Ausschau wie Chantal Obermaier (Silvia Weber) und Jacqueline Niedermüller (Christiane Strömer) als ver-meintliche Damen von Welt.

Unter solchen Aspekten verläuft der Kuraufenthalt doch etwas anders als gewohnt. Zwischen Tango und Fango, mit verschiedenen Kurschatten an der jeweiligen Seite, bleiben Irrungen und Wirrungen nicht aus, vor allem, wenn der aktuelle Lebensabschnittspartner den angestrebten Kurgenuss doch erheblich einschränkt. Masseur Harry Grupper (Matthias Ruff) und Masseurin Susi Weber (Irina Joas) begleiten das sich entwickelnde zwischenmenschliche Tohuwabohu mit Ratschlägen allerlei Art.

Es wird geflirtet und geflunkert auf Teufel komm raus. Eitelkeiten hier, Liebeleien und Flirts da bereiten den Boden für viele erheiternde Konversationen und ordentlich Situationskomik. Die fidelen und stimmig besetzten Charaktere des mit reichlich Herzblut agierenden Ensembles wirken wie dem prallen Leben entnommen. Die Darsteller spielen mit Temperament und Können, insgesamt wie aus einem Guss.

Immer wieder kommt es zu köstlichen Szenen, welche die Zuschauer ob der ungenierten Spitzen und Gesten, der kleinen Seitenhiebe wegen und vor allem ob der gekonnten schauspielerischen Leistungen zu spontanen Ausbrüchen von Heiterkeit hinreißen lässt.

Der Geschmack des Publikums wurde voll getroffen, als die Feuerwehrleute weit jenseits der 1,5 Promille gekonnt auf der Bühne herumtorkelten, wenn Helga ihr Ehegespons an der Bushaltestelle in aller Öffentlichkeit umkleidet, die beiden Ehefrauen – ihrer Brillen – beraubt quasi blind an Drinks zu nippen gedachten oder man sich in der Gesamtheit der Akteure zwischenzeitlich des kommunikativen Denglisch befleißigte.

Eingestreute heimatliche Bezüge erwiesen sich wie das Salz in der redensartlichen Suppe oder wie das Geräucherte im Sauerkraut. Das Ensemble trat sicher und souverän auf, kleine Missgeschicke sprachlicher oder agierender Natur wurden flugs in den Ablauf mit eingebunden. Ein prächtiges Bühnenbild, die passenden Kostüme, eine Ausstattung mit Liebe zum Detail – auch in dieser Hinsicht wurden die Erwartungen voll erfüllt.

Begeisterte Zuschauer

Zwei Damen aus dem Publikum erklärten, das Stück sei wirklich unterhaltsam, „die Laiendarsteller spielen sehr gut“ und reagierten prima, wenn mal etwas nicht wie geplant läuft. Verschiedene Stimmen aus dem Publikum befanden Haupt- wie Nebenrollen gleichermaßen gut besetzt. Eine Zuschauerin stellte begeistert fest: „Theater in Hundheim könnte gerne öfter sein.“

Natürlich kannten sich die Besucher mit den im Stück verarbeiteten Konstellationen in Hundheim oder Umgebung aus und schmunzelten darob gerne. Erstaunlich viele wussten etwas mit den Gegebenheiten in Bad Füssing anzufangen.

Wichtig für den Erfolg der Komödie waren zudem Hermann Bischof (Regie), Claudia Lutz (Souffleuse), Gabi Ballweg (Maskenbildnerin), Heidi Dick, Doris Ballweg, Karl Ballweg (Bühnenbild), Joachim Ullrich, Bernhard Heck, Martin Lutz (Technik) und Christoph Dick (Kamera).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018