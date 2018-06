Aus Lehrerzimmer wird Physik-Raum

Anzeige

Külsheim.Über die Vergabe der Architektenleistungen für Umbauten in den Häusern A, B und C zur Erweiterung der Pater-Alois-Grimm-Schule stimmten die Külsheimer Gemeinderäte am Montag ab.

Wie Verwaltungsmitarbeiterin Irene Trabold erklärte, sollen die bisherigen Verwaltungsräume im Haus B (Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat) in den Sommerferien zum Physik-/Chemieraum sowie Chemie-Vorbereitungsraum umgebaut werden. In einem Klassenzimmer in Haus C ist die Einrichtung eines weiteren Technikraums vorgesehen. In Haus A will man zwei Klassenzimmer miteinander verbinden. Die Arbeiten sollen ab Sommer erfolgen, um Ende des Jahres fertig zu sein.

Damit eine zügige Umsetzung erfolgen könne, so Trabold weiter, müssten nun Architektenleistungen für die Ausführungsphase vergeben werden. Eric Bohnet und Michael Adelmann bezweifelten die Notwendigkeit eines Architekten für derlei Maßnahmen an.