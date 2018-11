Ausdruck von Lebensgefühl und Lebensfreude

Sechs Chöre sangen am Samstag beim Liederabend des Männergesangvereins „Harmonie“ Külsheim in der Festhalle.

Külsheim. Die Singgemeinschaften überzeugten hinsichtlich der gezeigten Bandbreite künstlerischen Wirkens ebenso wie durch ein ausgewogenes und musikalisch kraftvoll präsentiertes Programm. Die Besucher bekundeten ob der gezeigten Leistungen reichlich Beifall.

Attila Spielmann, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins, meinte bei der Begrüßung, ein Liederabend sei immer ein Höhepunkt im Jahresablauf eines Gesangvereins. Man freue sich speziell über die Besucher, die nicht direkt einem der Gesangvereine angehörten, „für euch singen wir besonders schön“. Spielmann stellte die teilnehmenden Vereine vor und verhieß Vorfreude auf die Liedvorträge.

Den Reigen eröffnet

Der Külsheimer Männergesangverein (Chorleiter Claudiu Berberich) eröffnete den Reigen schöner Weisen mit dem Jägerlied „Droben im Oberland“ und „Skandal im Sperrbezirk“. Es folgten der Männergesangverein „Liederkranz“ Tauberbischofsheim (Chorleiterin Mechthild Geiger) mit „Mit Musik geht alles besser“ und „Über den Wolken“ sowie der Sängerkranz „Harmonie“ Bad Mergentheim (Chorleiter Claudiu Berberich) mit „Die Nacht“ und „Ein kleines Lied“.

Bei dem Liederabend erfreuten traditionelle wie moderne Melodien inmitten harmonischen Chorklangs, akzentuiert und dynamisch ausgefeilt. Die herbstliche Farbenpracht in der Dekoration der Halle übertrug sich auf das Liedgut einerseits und den variantenreichen Gesang andererseits. Dieser drückte in gekonnter Art und Weise Lebensgefühl und Lebensfreude aus, gab zudem zurückhaltende und/oder verinnerlichte Emotionen preis.

Der „Liederkranz“ Königheim (Chorleiter Bernhard Hess, Klavierbegleitung Johanna Leiblein) präsentierte „Klänge der Freude“ und „Teure Heimat - Chor der Gefangenen“, der Arbeiter-Gesangverein Niklashausen (Chorleiter Claudiu Berberich) „Halleluja“ und „Vater unser“, der Männergesangverein Werbach (Chorleiter Dieter Bender) „Der Postillion von Lonjumeau“ und „Das Trinklied“ aus „La Traviata“. Die Zuhörer genossen die vielfarbigen Interpretationen, die klangschön die vielen Facetten gesanglichen Wirkens aufzeigten.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann verwies bei seinem Grußwort darauf, der Liederabend sei bereits der zweite kulturelle Höhepunkt in der Festhalle der Brunnenstadt in dieser Woche. Der Liederabend mit den sechs Chören zeige die ganze Vielfalt auf – und während es an einem Novemberabend draußen dunkel sei, erfreuten drinnen lustige und unterhaltsame Lieder. Schreglmann meinte an die Chöre gewandt, „erhalten Sie sich Ihre Freude am Singen“ und erweiterte auf die damit verbundene Freundschaft“.

Im zweiten Teil trugen die Werbacher Männer „Mich trägt mein Traum“ und „La Montanara“ vor, die Niklashäuser „Die Rose“ und „Nessaja – Ich wollte nie erwachsen sein“, die Mergentheimer „Schwarzer Peter“ und „Heute hier, morgen dort“. Die Chöre widmeten sich den Liedern beim eigenen Vortrag mit hoher Intensität, achteten mit großer Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Dirigenten, arbeiteten mit deutlich erkennbaren Umschwüngen in Rhythmus und Lautstärke, mal piano und mal forte. Sie offenbarten gesangliche Qualität verbunden mit individueller Stilsicherheit.

Gesanglich ging es weiter mit den Königheimern und deren „Jagd und Wein“ und „Unser tägliches Brot“, den Tauberbischofsheimern mit „Beim Frankenwein“ und „Lustig ihr Brüder“ sowie schließlich den Külsheimern mit „Stimmungslied“ und „Schöne Isabella von Kastilien“. Letzteres erwies sich als finaler Höhepunkt der gesanglichen Darbietungen, der Chor brachte wie einst die „Comedian Harmonists“ nur mit den Stimmen auch Instrumente zum Klingen.

Vielseitiger Liederabend

Der vielseitige Liederabend fand sehr guten Anklang bei den Besuchern, bekamen diese doch viele bewegende und gefühlvoll vorgetragene Lieder zu hören. Den Sängern gelang, innere Freude am Leben nach außen vernehmbar zu machen. Die Vereine legten eine beeindruckende Wandlungsfähigkeit an den Tag, agierten mal ausgelassen, mal nachdenklich, dann wieder spöttisch oder leicht beschwingt, auch ironisch und verschmitzt, prächtig gesanglich Spannung aufbauend und diese dann wieder entladend.

Stellvertretend für alle Chöre sang der gastgebende Männergesangverein Zugaben. Eine der Textzeilen gegen Ende des allseits gelungenen Liederabends lautete „so schön wie heut’ war es noch nie“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018