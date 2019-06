Auslöser war ein defekter Kühlschrank

Külsheim.Nach dem Brand eines Elektrofachgeschäfts in Külsheim (die FN berichteten) haben nun die Ermittler die Ursache gefunden.

Kaputter Kompressor

Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Kühlschrank im Werkstattbereich, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn. Nach Aussage des Brandsachverständigen war der Kompressor des Kühlschranks defekt.

Der Polizei war am Dienstag, 18. Juni, gegen 0.10 Uhr ein Feuer bei einem Elektromarkt in der Brunnenstadt gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 0.20 Uhr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann wenig später mit den Löscharbeiten, die bis in den frühen Morgen andauerten.

Das Gebäude wurde durch die Flammen, die Rauch- und Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen und ist teilweise einsturzgefährdet. Das Lager des Geschäfts brannte vollständig ab. Ein Großteil der Ware im Verkaufsraum ist ebenfalls verbrannt oder wurde durch Löscharbeiten unbrauchbar.

Rund eine Million Euro Schaden

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von zirka einer Million Euro.

