Auto kracht in Wohnhaus

Külsheim.Ein wahrer Donnerschlag weckte am frühen Freitagmorgen mehrere Menschen im Mühlweg in Külsheim und der näheren Umgebung aus der Nachtruhe. Beim informierenden Wortwechsel von Fenster zu Fenster hörte der Bewohner eines Hauses von seinem Nachbarn dies: „Da steht ein Auto auf deiner Veranda.“ Die Hauswand war eingedrückt, besagter Pkw ragte leicht ins Wohnzimmer hinein und hatte ein zuvor mitgeschleiftes Brett wie einen Rammsporn etwa zwei Meter in den Raum geschoben.

Heiko Wolpert, Stadtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim, informiert zum Einsatzverlauf dies. Die Alarmierung sei um 4.36 Uhr über Meldeempfänger erfolgt und zwar zu einer „Technischen Hilfeleistung groß“. Die Leitstelle habe mitgeteilt, dass ein Auto im ersten Obergeschoss eines Fachwerkhauses stecke. Das Haus sei einsturzgefährdet. So wurde durch die Polizei parallel das THW, Ortsverband Wertheim, mitalarmiert.

Vor Ort stellte sich die Lage laut Wolpert wie folgt dar. Ein Pkw war auf einer abschüssigen Zufahrt ins Rollen gekommen und über einen Vorgarten in das Fachwerkhaus gefahren, hatte die Wand eingedrückt und war im Wohnzimmer zum Stehen gekommen.