Autobatterien waren leer

Külsheim.Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch und Samstag Zutritt zu einer Scheune in der Hans-Weisbach-Straße in Külsheim. In dem Gebäude befanden sich zwei abgemeldete Pkw der Marke Audi, die aufgrund leerer Batterien nicht mehr fahrbereit waren.

Damit hatten die Diebe wahrscheinlich nicht gerechnet. Sie schoben eines der Fahrzeuge vor die Scheune und versuchten, dieses mit dem im Auto befindlichen Schlüssel zu starten. Dabei bemerkten sie wohl, dass die Batterie leer war, und ließen von ihrem Vorhaben, die Fahrzeuge zu stehlen, ab. Die Polizei sucht nun zu diesem Vorfall Zeugen.

Info: Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/ 91890 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018