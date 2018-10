Basis für profitable Milchindustrie gelegt

Wendelin Grimm wurde vor 200 Jahren am 18. Oktober 1818 in Külsheim geboren. Im Bundesstaat Minnesota in den USA hat er mit innovativen Techniken die erste winterharte Luzerne gezüchtet.

Külsheim. Wendelin Grimm kam in Külsheim „Zum Hof“ zur Welt und verbrachte in der Brunnenstadt die erste Hälfte seines Lebens. Er lernte hier auch seine künftige Frau Juliane Segner (geboren 1821) kennen. Das Ehepaar hatte zehn Kinder, von denen nur vier das Erwachsenenalter erreichten. Als der älteste Sohn elf Jahre alt war, beschlossen die Grimms wie viele andere Deutsche, nach Amerika auszuwandern.

Freiwillige Versteigerung

Die Eheleute besaßen ein Anwesen in der jetzigen Külsheimer Obertorgasse. Am 26. April 1857 kam es zur freiwilligen Liegenschaftsversteigerung. Verschiedene Interessenten ersteigerten das „zweistöckiges Wohnhaus mit einem Sechstel Scheuer, Futterplatz und Schweineställen samt Hofreithe“, dazu Gärten und viele kleine Äcker, Wiesen und Weinberg sowie Güterholz. Die Versteigerung erbrachte insgesamt 3570,12 Gulden.

Das Ehepaar und die drei Kinder machten sich mit drei Koffern inklusive dem Rest des Eigentums auf zur Reise in das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Es ging zunächst zum Rhein und dann von Rotterdam aus über den Atlantik zum Zielhafen New York.

Wendelin Grimm erfuhr, dass die meisten Auswanderer westwärts nach Minnesota gingen, wo es gute Ländereien für Neusiedler geben sollte. Minnesota, gelegen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada, kam erst 1858 zu den Vereinigten Staaten.

Die Familie traf am 1. September 1857 in Chaska im Carver County in Minnesota ein. Schließlich kaufte sie im nahen Laketown Township eine 137 acres (ein acre entspricht 40,47 Ar) große Farm mit einer Hütte und Scheune. Grimms wandelten ihr neues Eigentum nach und nach in ein voll funktionsfähiges Gehöft um.

Wendelin Grimm muss wohl ein kluger und vorausschauender Mann gewesen sein.

So zog er mit sechs aus Deutschland mitgebrachten Messern zum Krautschneiden von Stadt zu Stadt und schnitt wochenlang und überall Kraut. Danach kehrte er zum Beispiel mit einem 50 Pfund schweren Sack Mehl auf seinem Rücken zurück.

1858 entnahm Wendelin Grimm einem seiner Koffer einen geheimen Schatz. Denn die Familie hatte in weiser Voraussicht 15 Pfund Kleesamen aus ihrem Heimatort Külsheim mitgebracht. Es war Samen der Luzerne oder vom „Ewigen Klee“, wie er in Deutschland genannt wurde.

Luzerne ist das wichtigste Futter für Milchkühe, wächst immerwährend, kommt also jedes Jahr ohne Neupflanzung wieder. Einheimischer Klee widerstand dem kalten Klima in Minnesota nicht.

Ausdauer

Wendelin Grimm begann, seinen Klee auf einem kleinen Streifen nahe der Scheune anzubauen. Während des folgenden strengen Winters erfroren die Pflanzen mit Ausnahme von einigen wenigen. In Handarbeit und sehr sorgsam erntete Grimm von den wenigen überwinterten Pflanzen deren Samen – und begann von neuem. Diese Tätigkeit setzte er Jahr um Jahr fort.

Nach langem Kampf, mit viel Mühe, sehr strengen Wintern und harter Arbeit gelang es dem Külsheimer Auswanderer, winterharten Klee zu kultivieren. Er hatte „Jack Frost“ besiegt, die volkstümliche Personifizierung des Winters.

Grimm tat wenig, um seinen Klee bekannt zu machen. Der kommerzielle Ertrag blieb gering. Er überließ den Nachbarn von seinem Kleesamen. Diese pflanzten nur für ihren Bedarf. Das Verbreitungsgebiet des „Grimm-Klee“ betrug zirka zehn Meilen im Umkreis. 1872 kaufte Grimm eine zweite Farm zwischen Victoria und Chaska, sein ältester Sohn hatte die alte Farm übernommen. Wendelin Grimm starb am 8. Dezember 1890, seine Frau 1897.

Das Landwirtschaftsministerium der USA hatte jahrelang daran gearbeitet, eine Luzerne zu finden, die die strengen Winter des amerikanischen Nordwestens überleben konnte. Jahre nach Wendelin Grimms Tod wurde in vielen Staaten nachgewiesen, dass der „Grimm-Klee“ allen anderen Sorten weit überlegen war. Erst durch diese Entdeckung wurde eine profitable Milchindustrie im oberen Mittelwesten möglich.

Heutzutage wird der Wert aller modernen Sorten der Luzerne in den Vereinigten Staaten, deren Quelle der „Grimm-Klee“ ist, auf jährlich zehn Milliarden Dollar geschätzt.

Auf dem ursprünglichen Gehöft von Wendelin Grimm wurde zu dessen Ehren am 10. Juni 1924 ein Bronzemonument errichtet von Leuten, welche die innovative Arbeit des einstigen Auswanderers aus Külsheim reich gemacht hatte. Was von diesem Bauernhof erhalten ist, ist jetzt Teil des „Carver Park Reserve“ und im „National Register of Historic Places“ aufgeführt.

Auf „Liste der 150“

Im Jahr 2008 feierte der Bundesstaat Minnesota sein 150-jähriges Bestehen. Der Staat forderte die Bürger auf, die 150 wichtigsten Ereignisse und/oder Menschen in Minnesotas Geschichte zu nennen. Wendelin Grimm und sein „Grimm-Klee“ stehen auf dieser „Liste der 150“.

Es gibt über 150 aufzählbare Einwohner aus Külsheim und der näheren Umgebung mitsamt auswärts lebender Nachkommen, deren direkter Vorfahre Andreas Grimm als ihr Ur-Ur-Großvater oder gar Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater ein Cousin von Wendelin Grimm war. Dessen direkten Nachfahren wiederum leben in den Vereinigten Staaten von Amerika.

