Bauplätze durch Neuordnung

Anzeige

Külsheim.Über die drei bestehenden Sanierungsgebiete informierte in Sitzung des Külsheimer Gemeinderats umfassend Irene Trabold vom Bauamt.

Das Sanierungsgebiet „Stadtkern IV“ besteht seit 2007 und umfasst rund elf Hektar. Seine Laufzeit ist bisher drei Mal verlängert worden. Mit Bescheid vom 7. Februar erfolgte die erneute Verlängerung bis zum 30. April 2020. Der Förderrahmen liegt bei knapp 2,6 Millionen Euro. Die 70 Prozent Fördermittel summieren sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Eine weitere Erhöhung um etwa 475 000 Euro (Fördermittel: rund 333 000 Euro) sei beantragt, so Trabold. Derzeit stehen noch zirka 126 000 Euro zur Verfügung.

Die Rednerin nannte mit Modernisierung und Neubau von Wohnungen, dem Entkernen und der Neuordnung von Quartieren, der Gestaltung von Freiflächen, der Beseitigung von Stockwerkseigentum und der Konversion landwirtschaftlich genutzter Anwesen zu Wohnraum einige Sanierungsziele. Neben der Restabwicklung von Projekten gehe es auch um Gebäudeabbrüche in der Rathausstraße mit Neuordnung der Grundstücke. Dort soll eine Wohnanlage mit elf Einheiten entstehen. Grundstücksverkäufe sind geplant am Kastanienbaum- und am Badbrunnenweg, Modernisierungen an den zu verkaufenden Gebäuden im Badbrunnenweg und im Bereich Hauptstraße/Kirchbergweg. Nach Abbruch des „Henn-Hauses“ (Hauptstraße) plant ein Privatinvestor dort eine Wohnanlage (sechs Einheiten). Wie Trabold ergänzte, wolle man aufgrund vieler Leerstände und kritischer Grundstückszuschnitte die Aufnahme in ein neues Förderprogramm erreichen.