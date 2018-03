Bauplätze kosten 89 Euro pro Quadratmeter

Anzeige

Hundheim.Die Festlegung des Verkaufspreises für die Bauplätze in den Baugebieten „Vorderes Lehen“ in Hundheim sowie „Steinwiesen IV“ in Steinbach beschäftigte den Külsheimer Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montagabend in Hundheimer Gemeindezentrum.

Wie Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt erläuterte, könne nach der Vergabe der Bauarbeiten für die Straßen- und Kanalarbeiten in Hundheim und für die Kanalarbeiten in Steinbach eine Kalkulation für den Verkaufspreis erfolgen.

Im Gemeinderat notiert Zu Beginn der öffentlichen Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montagabend im Hundheimer Gemeindezentrum informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann über eine steigende Nachfrage nach Urnengräbern in der Ortschaft. Man habe darüber mit den Hundheimer Gemeinderäten gesprochen und wolle nun ein entsprechendes kleineres Gräberfeld anlegen. Bürger nutzten die Möglichkeit, Aspekte zur Festlegung von Bau-platzpreisen anzusprechen und den Sachstand zu Ausgleichsflächen zu hinterfragen. hpw

Politischer Wille

Die Stadt Külsheim sei bestrebt, die Bauplätze auf der grünen Wiese kostendeckend zu verkaufen. Es sei auch politischer Wille, Bauflächen im Ortskern deutlich günstiger abzugeben als die auf der grünen Wiese. In Anbetracht der Investitionen, die mittelfristig auf die Stadt zukämen, könnten Bauplätze nicht subventioniert werden.