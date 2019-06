Bebauungsplan im Blick

Külsheim.Ein Thema der Gemeinderatsitzung war die Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiete Kleingartenanlagen“ im Gewann Hennloch auf der Gemarkung Külsheim. Damit soll ein städtebaulich ungeordneter Zustand in ein geordnetes Bild überführt werden.

Heiko Wolpert vom Bauamt sagte eingangs, das Thema sei ein leidiges. Seit Jahrzehnten bereits befänden sich im Gewann Hennloch Gartengrundstücke. Diese würden auf Grund der günstigen Lage rege als Gartenland genutzt und bewirtschaftet.

Das Gebiet entwickle sich durch intensive Nutzung zu einem Kleingartengebiet mit Freizeitcharakter. So seien zahlreiche Geräteschuppen entstanden, die im Außenbereich von ihrer Größe her zulässig seien, städtebaulich jedoch in ungeordnetem oder gar bedenklichem Zustand.

Gerade in den letzten Jahren und Monaten, so Wolpert, seien verstärkt bauliche Anlagen wie Zäune oder im Außenbereich nicht zulässige Gartenhäuser hinzugekommen, die als Aufenthaltsräume dienten. Hierzu gebe es auch Beschwerden, zudem seien die Baumaterialien sehr unterschiedlich und die Freihaltung des Gewässerrandstreifens nicht mehr gewährleistet.

Der Fachmann erläuterte, Ziel und Zweck des Bebauungsplanes sei, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Kleingartenanlage zu schaffen. Bürgermeister Thomas Schreglmann erklärte, zuständig für die Durchsetzung der Regelung sei das Kreisbauamt. Der Plan koste einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Nur Geräteschuppen seien erlaubt, alles andere nicht, auch Einzäunungen nicht. Wolpert sprach eine mögliche Veränderungssperre in den nächsten Wochen an.

Durch Antworten auf Fragen aus dem Gemeinderat war zu erfahren, dass man sich von dem im Flächennutzungsplan eingezeichneten See noch nicht verabschiedet habe, dass eine Kostenumlage nicht angedacht sei, dass die im Gewässerplan für ein fließendes Gewässer eingeforderten fünf Meter Abstand eingearbeitet würden und dass Zäune rückgebaut werden müssen. Schreglmann fasste zusammen, dass nun manches legalisiert werde. Allerdings werde es den einen oder anderen treffen, für Illegales gebe es keinen Bestandschutz. Das Gremium beschloss wie vorgetragen bei einer Gegenstimme von Manfred Lawo. hpw

