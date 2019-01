Bei Besuchern große Vorfreude auf den Urlaub geweckt

Külsheim.Bei der Firma Seitz-Reisen hieß es am Wochenende zwei Tage lang „Reisemarkt“. In der Festhalle in Külsheim gab es am Samstag und Sonntag jeweils sechs Stunden land die Möglichkeit, sich hinreichend über die Angebote des neuen Jahres zu informieren, beraten und schon Vorfreude aufkeimen zu lassen.

Die Gäste kamen inklusive einheimischer Besucher aus allen Himmelsrichtungen, und es waren sehr viele Stammkunden anwesend. Manche Interessierte schauten sich erstmals bei Seitz-Reisen um. Der druckfrische „Katalog 2019“ war oft Grundlage für Beratungsgespräche mit den Mitarbeitern.

Bildhaft dargebotene und trefflich erläuterte Reisepräsentationen im ersten Obergeschoss von zumeist einer halben Stunde Dauer und jeweils auf mehrere Reiseziele verweisend, zeigten die große Bandbreite des Angebots auf. Die touristischen Ziele bei Mehrtagesfahrten oder Flugreisen konnten auch im großen Saal der Festhalle selbst visuell bestaunt werden.

Auch eine Besucherin aus Königheim sah sich bei dem Service nah am Kunden gut aufgehoben. Sie komme jedes Jahr zu diesem Reisemarkt („super organisiert“), das gut beratende Team bestehe aus lauter netten Leuten. Sie lobte auch die familiäre Atmosphäre. Zudem treffe man Mitreisende früherer Jahre und könne sich so für neue Reisen absprechen.

Gerti Seitz-Kaserer (Firma Seitz-Reisen) zeigte sich mit dem Zuspruch sehr zufrieden: „Die Kunden kommen gerne zu uns, sorgen für eine gute Resonanz.“ Bereits der Samstag ward prima angenommen, die Zahl der Buchungen erwies sich als erfreulich, Kunden freuten sich über gewährte prozentuale Rabatte bei Busreisen. Für Mittagessen und Getränke, Kaffee und Kuchen war gesorgt.

Bei einem Preisrätsel wurden zehn Gewinne von 100 Euro bis zehn Euro ausgelobt. Bruno Fahrmeier (Tauberbischofsheim) gewann 100 Euro, Kurt Bednarik (Steinfurt) 80 Euro, Cornelia Pannen (Ringsheim) 50 Euro. hpw

