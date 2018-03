Beim Nachwuchs werden Trainer benötigt

Anzeige

Die eigene Erwartung der „Zweiten“ zum Saisonstart in der B-Klasse war allgemein auch der Klassenerhalt. Nach einem schwierigen Start, erreichte die Truppe zwischenzeitlich den zweiten Platz. Aktuell belegt sie den fünften Rang.

Ein spannendes Jahr mit einer erfolgreichen Saison liegt hinter der Damenmannschaft. Spontan entschieden sich die Damen kurz vor Beginn der Saison, eine Spielgemeinschaft mit Külsheim zu gründen, die SG Külsheim-Uissigheim. Die Damen erreichten einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz.

Sonja Winkler berichtete über die Abteilung Breitensport. Sie wurde im Juli 2017 zur Bereichsleitung Breitensport gewählt. Es gibt im Moment eine Kinder- und eine Schülerturngruppe.

Für die Erwachsenen gibt es „Easy Fit“ und „Cardio“ Fit, eine Männerturngruppe und Tischtennis. In Eiersheim gibt es noch eine Senioren-Gymnastikgruppe. Winkler bedankte sich ausdrücklich bei allen Übungsleitern und Trainern.

Die Turngruppe der Kindergartenkinder und Erstklässler hat im vergangenen September den Namen „Flohhüpfer“ bekommen. Übungsleiterinnen sind Andrea Richter Martini und Brigitte Berberich.

Mila Kuhn Panic leitet die Gruppe „Bewegung, Spiel und Spaß“, die derzeit von elf Kindern besucht wird.

Die Senioren-Gymnastikgruppe besteht derzeit aus 15 aktiven Damen. Diese kamen im vergangenen Jahr auf 37 abgehaltene Stunden. Die Gruppe wird von Sonja Hörner-Dürr geleitet. Im März 2017 übernahmen Stefan Firmbach und Nobert Jäsche die Tätigkeit von Elmar Hübner.

Die Männerturngruppe wird derzeit von 24 Sportlern besucht. Sonja Winkler berichtete von ihrem neuen Angebot „Easy Fit“. Bei ihren Programmen „Easy Fit“ und „Cardio“ Fit nehmen regelmäßig zehn bis 15 Mitglieder teil.

Dieter Heerd berichtete über die sportlichen Ergebnisse des letzten Jahres der Tischtennisabteilung.

Manfred Vorschneider gab einen Einblick in die Jugendabteilung. Die VfR-Jugend sei derzeit sehr stark vom demografischen Wandel betroffen.

Vor allem in den ganz jungen Jugendmannschaften hat der Vereinderzeit nur sehr wenige aktive Spieler. Man benötigt dringend einen weiteren Trainer, so Vorschneider in seinem Bericht.

Anschließend gaben Christian Gros und Robin May einen detaillierten Einblick in die Finanzen des Vereins. Der VfR Uissigheim stehe auf einer guten finanziellen Basis. Der gesamte Vorstand des VfR wurde nach dem Bericht des Kassenprüfers Egon Hauck einstimmig entlastet. vfr

