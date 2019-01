Beim Rangieren gegen Mülltonne

Külsheim.Möglich ist, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag in Külsheim gar nicht bemerkte, dass er oder sie einen Unfall verursachte. Zwischen von 8 bis 12 Uhr stieß das gesuchte Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen eine blaue Mülltonne in der Straße Königsgrund. Dadurch drückte die Tonne gegen eine Sandsteinmauer, so dass an der Mauer ein Schaden entstand. Das Verursacherfahrzeug blieb vermutlich vollkommen unbeschadet. Damit die Besitzerin nicht auf den Kosten in Höhe von etwa 500 Euro sitzen bleibt, bittet die Polizei Zeugen oder der Unbekannte, sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

