Beim Zelten nach Herzenslust gespielt

Anzeige

Külsheim.„Freies Zelten“ bei der Jugendabteilung des FC Külsheim gehört seit Jahren zum Külsheimer Ferienprogramm. Diesmal waren 23 Mädchen und Jungen im Stadion des Sportvereins dabei. Die Kinder hatten alles dabei, was zum Zelten benötigt wird. Die Zelte stellten sie mit Hilfe von Erwachsenen zügig zu einer „kleinen Stadt“ auf. Dann taten alle das, was bei tollem Sommerwetter am besten klappt: spielen. Dazu stand das komplette Sportgelände zur Verfügung für Fußball und Frisbee, für Federball und weitere Bewegungsspiele. Zwischendurch traf man sich auf dem großen Feld zur gemeinsamen Fußball-Gaudi „Klein gegen Groß“. Ein steter Treffpunkt war das Lagerfeuer, auf dem es sich nicht nur schön grillen ließ. Es spendete zu später Stunde auch Beleuchtung für die sportlichen Aktivitäten. Nach teilweise kurzem Schlaf beendete ein gemeinsames Frühstück das „Freie Zelten“. fc/Bild: FC Külsheim