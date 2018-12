Besonderes Flair zur Adventszeit

Der Külsheimer Weihnachtsmarkt lockt die Menschen am zweiten und am dritten Adventswochenende nun schon zum 29. Mal.

Külsheim. Rund um die Katharinenkapelle und den Dreischalenbrunnen vermittelt die kleine Budenstadt ein besonderes Flair, dem sich viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Beginn an gerne hingaben.

Nieselregen statt Schnee, Schmuddelwetter und Wind statt winterlicher Kälte – solch eher unliebsamen Begleiterscheinungen störten nur wenig. Denn wichtig war, was die Menschen zum Weihnachtsmarkt kommen ließ: Adventliche Stimmung, die große Wärme im Herzen, der Gedanke, mit anderen einige schöne Stunden verbringen zu können.

Bei der offiziellen Eröffnung am Freitagabend ließ Bürgermeister Thomas Schreglmann seinen Ge-danken zum „warum“ beim Külsheimer Weihnachtsmarkt freien Lauf. Es gebe kaum etwas Schöneres, als in dieser besonderen Zeit mit der Familie, mit Freunden und Nachbarn zum Weihnachtsmarkt zu schlendern, sich von süßen Gerüchen und weihnachtlichen Klängen auf das Fest der Feste einstimmen zu lassen und in geselliger Runde ein wärmenden Getränke zu genießen, fand das Stadtoberhaupt.

Die Vereinsgemeinschaft hatte wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Kindergärten und Grundschule, die Musikschule ebenso wie diverse Musikvereine traten auf, präsentierten viel Unterhaltsames. Gleich neben dem Zentrum des adventlichen Geschehens lockte in der Katharinenkapelle eine Krippenausstellung, im alten Rathaus eine Modelleisenbahn-Ausstellung. Insgesamt verzauberte ein breites Angebot an schönen Geschenkideen und leckeren Köstlichkeiten. Der Bürgermeister sprach Dankesworte an all jene, die sich beim Weihnachtsmark einbringen.

Der Markt ist am Freitag und Samstag, 15. und 16. Dezember, von 18 bis 21 Uhr sowie sonntags von 15 bis 20 Uhr geöffnet. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018