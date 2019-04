Besucher genossen die große Auswahl

Külsheim.Der Hallenflohmarkt des Bürgernetzwerks Külsheim in der Festhalle erwies sich am Sonntag sechs Stunden lang als besonderer Treffpunkt. Das Angebot der 42 Aussteller war groß. Da lagen etwa Überraschungseier neben Gartengeräten, DVDs oder einem Hand-Stick-Apparat von 1930. Man sah Häuser für Modelleisenbahnen neben Singles und Langspielplatten, Hausrat und Schuhe, die sicher mal wieder in Mode kommen werden, und natürlich Allerlei aus der Rubrik „Nippes und Staubfänger“. Die Besucher konnten nach Herzenslust stöbern. Manche waren auf der Suche nach Kuriositäten, andere schauten sich nur um. Heike Obst vom Bürgernetzwerk zeigte sich mit der Veranstaltung insgesamt zufrieden. hpw

