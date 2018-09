Besucher genossen große Abwechslung

Beim Großen Markt ist heuer nicht nur das erste Mal der Festzug ausgefallen. Es gab auch erstmals einen technischen Defekt am Aufzug im Alten Rathaus. Fünf Senioren waren in diesem eingesperrt. Die Türe war auch von außen nicht zu öffnen. Der alarmierte Hausmeister Jürgen Thoma stieg samt Werkzeug von oben auf den Fahrstuhl, schloss von dort die Zwischentüre, was wiederum eine „normale“ Öffnung und den sicheren Abschluss der Befreiungsaktion ermöglichte. Die Senioren bedankten sich freudestrahlend.

Der Ausruf „am Schloss kann man sich abseilen“ sorgte am Sonntag mancherorts für etwas Verwirrung hinsichtlich der Arbeitsmoral der bei der Stadtverwaltung Beschäftigten, die in dem altehrwürdigen Gemäuer ihr stetes Tagwerk verrichten. Natürlich galt besagter Hinweis den spektakulären Abseil-Aktionen am Schlossturm. hpw