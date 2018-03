Bewahrung der Schöpfung im Fokus

Anzeige

Wort- und Liedbeiträge

In dem Gottesdienst wechselten Wort- und Liedbeiträge in einer sehr harmonischen Folge, den gesanglichen Part übernahm zu einem beträchtlichen Teil der Frauenchor aus Steinbach. „Seht, alles, was Gott gemacht, ist wunderbar“ ward gesungen auch in der Landessprache Sranan. Verschiedene Frauen erzählten prägnant Geschichten von Landesbewohnerinnen Surinams, um auf die Situation dieser Frauen aufmerksam zu machen.

In dem Lied „Für die Früchte deiner Schöpfung“ machte die Gemeinschaft der Frauen aufmerksam auf „Gottes Lohn für gute Arbeit“, auf „Toleranz für andres Denken“ und „Feingefühl und Nächstenliebe für die Armen und die Kranken“. Frauen lasen in Abschnitten die Schöpfungserzählung aus dem Buch Genesis, bekräftigten jeweils per Gesang. Das am Freitag durchweg mitzuerlebende „Loblied auf die Schöpfung“ ward betont in Sprache und Gesang. Gott sehe jeden einzelnen Menschen als Teil der Schöpfung, „Alles, was ist, gehört zusammen“.

Die Frauen wurden aufgerufen zu einer kleinen Meditation, bestätigten „lasst uns nicht länger zögern, sondern alles tun, was wir können, um die Erde für diejenigen zu erhalten, die nach uns kommen“. Sie bekannten im Schuldbekenntnis, „wir dürfen die Augen nicht mehr davor verschließen, dass Wirtschaftswachstum um jeden Preis und Konsumdenken die Zukunft der Erde für viele Generationen gefährden“. Die Fürbitten verwiesen darauf, den Zugang von sauberem Trinkwasser sicherstellen, der Klimaerwärmung Einhalt gebieten oder Zugang zu guten Schulen überall im Land ermöglichen zu wollen.

Besinnlich und kraftvoll

Die gute Stunde in der Steinbacher Kirche erwies sich als gleichermaßen besinnlich wie kraftvoll, stark in der Motivation und im Ausdruck, getragen von einer Empfindung weltweiter Gemeinschaft. Die Frauen vor Ort ließen sich begeistern von den Stärken der Frauen in Surinam, nahmen Anteil an deren Sorgen und fanden Ermutigung im Glauben. Auch in Steinbach trugen viele Frauen zur Gestaltung des Weltgebetstages bei, sprechend und singend, zusammen oder manchmal auch alleine, jedoch stets in der Gemeinschaft.

Auf Grundgedanken gesetzt

Die Frauen setzten den Grundgedanken des Weltgebetstages „Informiert beten – betend handeln“ auf persönliche und gemeinschaftliche Weise um, verpflichteten sich abschließend, zusammen mit den Frauen aus Surinam Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen. Viele führten den Abend im örtlichen Gemeindezentrum in der Gemeinschaft von Frauen fort. hpw

