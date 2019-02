Bewerbung ist ab heute möglich

Külsheim.Die Einreichungsfrist für die Wahl des Külsheimer Bürgermeisters läuft. Nachdem die Ausschreibung für Bewerbungen am gestrigen Freitag im Staatsanzeiger des Landes Baden-Württemberg erfolgt ist, können Kandidaten ab dem heutigen Samstag ihre Unterlagen bei der Stadtverwaltung einreichen.

Nach dem am 3. Dezember vom Gemeinderat gefassten Beschluss läuft die Einreichungsfrist bis Montag, 11. März, um 18 Uhr. Gewählt wird am Sonntag, 7. April. Sollte es an diesem Tag zu keiner Entscheidung kommen, sind die Bürger Külsheims sowie der Ortschaften am Sonntag, 28. April, erneut zur Stimmabgabe aufgerufen.

Amtsinhaber Thomas Schreglmann hat seine Kandidatur bereits beim Jahresabschlussempfang der Stadt im Dezember angekündigt (wir berichteten). su

