Bewusstsein für Gefahren beibringen

Anzeige

Gerhard Heine von der Suchtberatung der agj unterstrich, als Erwachsener brauche man eine eigene Orientierung, um in der Lage zu sein, Jugendlichen eine Orientierung zu geben. Das betreffe Konsum- und Erziehungsverhalten ebenso wie die Tatsache, sich auch damit auszukennen, was problematisch ist, was zur Sucht führt, welche Besonderheiten der Suchtmittelkonsum im Jugendalter hat.

Das Hauptproblem in Deutschland sei der Alkohol, so der Fachmann. Die Zahlen hätten in allen Be-reichen zugenommen, auch hinsichtlich der Fälle der im Krankenhaus wegen einer Alkoholintoxikation stationär behandelten Patienten. Hier sei der Main-Tauber-Kreis führend im negativen Sinne, im Bereich Drogen sei dies nicht so.

„Rausch und Kick sind etwas Schönes im Leben“, betonte Heine. Es gebe tolle Erlebnisse, wenn Si-cherheitssysteme eingebaut seien. Aus einer Umfrage unter Jugendlichen resultiere auch die Erkenntnis, „bei uns wird relativ viel und relativ regelmäßig getrunken“. Die Verfügbarkeit von Alkohol sei relativ einfach. Es gebe zuhause oft „unklare Regeln“. Heine sah hier eine Problemanhäufung, auch weil Kinder schauten, wie Erwachsene die Alltagssituation meistern. Oft sei Alkohol dabei.

Der Fachmann erklärte, Sucht habe zu tun mit dem Wunsch oder Bedürfnis, sich wohl oder besser zu fühlen. Suchtmittelkonsum sei der Versuch, mit bestimmten Lebenssituationen fertig zu werden, sie ertragbarer zu machen oder intensiver zu gestalten. Manche Menschen reduzierten die Möglichkeiten des „Genusses“ auf eine Möglichkeit.

Heine brachte neurobiologische Erkenntnisse mit ein. Das System belohne Handlungen und Verhaltensweisen, die in der Regel sinnvoll und lebenserhaltend seien. Es motiviere dazu, erneut so zu handeln. Mit Hilfe von Drogen lasse sich das Belohnungssystem schneller und stärker aktivieren.

In der Pubertät, so Heine, gebe es eine Umorganisation des Gehirns. Je früher mit Drogen in die natürliche Entwicklung des Gehirns eingegriffen werde, umso größer sei das Risiko für Störungen und psychische Erkrankungen. Für Jugendliche sei Suchtmittelkonsum funktional, normal und rational. Doping im Alltag gebe es in allen Lebenslagen, was wechsle, seien die Mittel. Es sei sehr wichtig, Jugendliche so auszubilden, dass sie mit Suchtmitteln umgehen können.

Haag stellte heraus, Kindern und Jugendlichen müsse Gefahrenbewusstsein beigebracht werden. „Freiheit durch Drogen“ sei ein tragischer Irrtum, Rauschgift die Entscheidung für Abhängigkeit.

Der Experte erläuterte die Wirkungsweise einzelner Drogen und mögliche Folgen in verschiedenen Lebenslagen. Er nannte auch drastische Fälle von direkten Folgen großen Alkoholmissbrauchs, im Straßenverkehr und darüber hinaus. Sein zusammenfassender Appell lautete: „Lasst die Finger von den harten Sachen!“

Der Sachkenner informierte umfassend über Nikotin, Wasserpfeifen, Cannabis, deren Wirkweise, Risiken, Gefahren. Beim Thema „synthetische Drogen“ unterstrich er, man hole mehr aus dem Körper heraus als für diesen gut sei, hole zudem Glücksgefühle aus der Zukunft heraus, um dann in ein Loch zu fallen. „Legal Highs“ bedeuteten einen medizinischen Selbstversuch, denn niemand wisse, was ein solcher Konsum wirklich mit einem mache.

Bernhard Haag von der Polizei erklärte, es sei nicht entscheidend, wer die Droge anbiete, „sondern ob du die Droge nehmen willst“. Mit Blick auf die Situation im nördlichen Main-Tauber-Kreis sagte er, das Polizeirevier Wertheim habe die Lage im Blick.

Auch Haag sprach den problematischen Konsum von Alkohol durch Jugendliche an. Dieser erfolge auch unter den Augen der Eltern, stellte er fest.

Der von der Pater-Alois-Grimm-Schule initiierte Informationsabend war Teil einer Präventionswoche der Bildungseinrichtung. Die fünften Klassen gehen dabei in die „Busschule“. Die sechsten Klassen widmen sich dem Thema Gewaltprävention, die siebten Klassen den Mediengefahren, die achten Klassen der Drogenprävention.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018