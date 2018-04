„Blasmusik pur“ versprechen die Eiersheimer Musikanten

Anzeige

Eiersheim.Die Eiersheimer Musikanten verzaubern am heutigen Samstag um 20 Uhr im Gemeindezentrum die Gäste mit Blasmusik. Bereits zum 15. Male findet der „Böhmisch-mährische Frühling“ der Eiersheimer Musikanten statt. Unter dem Motto „Blasmusik pur – mundgemacht und aus dem Herzen gespielt“ bringen die Musikanten ihren Fans gelungene und gekonnt vorgetragene Blasmusik dar. Der Dirigent der Blaskapelle, Eddy Hauck, hat dazu in zahlreichen Proben seine Musiker fit gemacht und das Programm mit neuem Liedgut bereichert. So erwartet das Publikum sowohl würzige Polka-Oldies als auch beschwingte Walzermelodien. wokru/Bild: Eiersheimer Musikanten