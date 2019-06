BMW angefahren und geflüchtet

Külsheim.Einfach weitergefahren ist am Samstag ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW beschädigt hatte. Der Unfall muss sich zwischen 8.30 und 9 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Prinz-Eugen-Straße in Külsheim ereignet haben. Die Besitzerin des BMW hatte ihr Fahrzeug direkt neben einem Unterstand von Einkaufswagen geparkt. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von knapp 1500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.06.2019