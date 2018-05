Bunte Mischung an Nützlichem im Angebot

Anzeige

Der erste Hallenflohmarkt in Külsheim am Sonntag in der Festhalle der Brunnenstadt geriet zu einem schönen Erfolg.

Külsheim. Fast 50 Aussteller aus Külsheim und Umgebung sowie eine große Zahl an Interessierten sorgten sechs Stunden lang für eine besondere Art der Kommunikation. Schließlich zeigten sich beinahe alle zufrieden mit Angebot und Nachfrage.

Die Idee zu diesem Hallenflohmarkt war an das Bürgernetzwerk herangetragen und nach diversen organisatorischen Überlegungen auch von diesem umgesetzt worden. Die vielen Artikel unterschiedlicher Art waren allesamt auf Tischen ausgebreitet oder an Ständern platziert. Zu sehen gab es eine bunte Mischung an aussortierten, aber durchaus noch brauchbaren Dingen.