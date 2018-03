Chöre boten bei ihren Darbietungen ein beachtliches Niveau

Anzeige

Es entwickelte sich ein vergnüglicher Liederabend auf beachtlichem musikalischem Niveau, die Chöre nahmen das Publikum jederzeit begeisternd mit. Jenes wiederum fand durchweg Gefallen an dem Gehörten und applaudierte kräftig.

Die Eiersheimer Sänger boten noch „Griechischer Wein“, ihnen folgte der Gesangverein Liederkranz Königheim (Dirigent Bernhard Heß) mit „Aus der Traube in die Tonne“ und „Auf Euer Wohl“.

Die Singgemeinschaft Gissigheim (Dirigentin Mechthild Geiger) ließ „An hellen Tagen“ und „Drauß’ ist alles so prächtig“ erklingen, der Gesangverein Liedertafel Faulbach (Dirigentin Christa Gutmann) „Ach ich hab in meinem Herzen da drinnen“ und „Hans bleib da“. Der Kirchenchor Eiersheim (Dirigent Achim Klein) bot „Der Feber ist vergangen“ und „Wir lieben sehr im Herzen“, der Gesangverein Liederkranz Hardheim (Dirigent Wilfried Bauch, Begleitung Thomas Martin) „Tourdion“ und „Autumn leaves“.

Die Ehrungen nahmen breiten Raum ein. Waltraud Herold (Präsidentin Sängerbund Badisch-Franken) dankte den zu Ehrenden vom Männergesangverein „Eintracht“ Eiersheim für das langjährige Enga-gement. Sie unterstrich, Singen bedeute emotionale Kommunikation, Chorsingen zudem Singen mit anderen und für andere. Sie verband bei den Würdigungen persönliches Lob für den Einzelnen mit einem Blick zurück in frühere Jahrzehnte.

Die Präsidentin ehrte Gerhard Baumann für 65 Jahre aktives Singen mit der goldenen Ehrennadel mit einem Simili-Stein, Roland Baumann, Ewald Hauck und Peter Sack mit goldenen Ehrennadeln für 40 Jahre aktives Singen. Göbel schloss die Ehrungen durch den Eiersheimer Männergesangverein an. Er betonte, so lange wie Gerhard Baumann sei noch nie ein Sänger in Eiersheim dabei gewesen. Der Vorsitzende würdigte zudem Roland Baumann für 25 Jahre Tätigkeit als Vize-Chorleiter. Hubertus Daniel, Ehrendirigent der Eintracht, sagte bei einem Grußwort, die vier Geehrten seien Beweis für „Eintracht“ in einem Verein.

Danach setzten sich die prächtigen gesanglichen Darbietungen fort. Die Chöre anerkannten gegenseitig die jeweiligen Leistungen, die Besucher lauschten still und mit Kennermiene. Man hörte Liederkranz Hardheim mit „Adiemus“ und „Siyahamba Zulu Song“, den Kirchenchor Eiersheim mit „Der Winter ist vergangen“, „Nun will der Lenz uns grüßen“ sowie „Wir machen einen drauf, drum Brüderlein ... sing“, Liedertafel Faulbach mit „Heimweh“ und „Diplomatenjagd“.

Vom Liederkranz Königheim erklang „Jagd und Wein“ und „Musik erfüllt die Welt“, von der Singge-meinschaft Gissigheim „Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein“ und „Über Stock und über Stein“, von der Eintracht Eiersheim „Frei wie der Wind“. Die Eiersheimer und Faulbacher Männerstimmen ließen gemeinsam und unter der Leitung von Christa Gutmann und mit der Akkordeonbegleitung von Hermann Schick „Santiano“ erschallen, ehe der Männergesangverein Eintracht Eiersheim gemeinsam mit dem ganzen Saal „Fröhlicher Ausklang“ intonierte.

Insgesamt hörten sich die mit Herzblut gesungenen Beiträge während der sehr angenehmen drei Stunden Programm wunderschön an.

Die Chöre durften mit den gezeigten Sangesleistungen sehr zufrieden sein, die ausgewogene musikalische Mischung machte das gewisse Etwas aus.

Abschließend erklangen einige spontane Lieder aus den Reihen der vereinten Sängerschar. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018