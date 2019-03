Chöre sangen sich in die Herzen der Besucher

Der Männergesangverein Eintracht Uissigheim ging am Sonntag einen neuen Weg und rief auf zu einem Liedernachmittag.

Uissigheim. Die Mannen des Veranstalters, Sänger von sechs Gastchören sowie Liebhaber der bodenständigen Sangeskunst trafen sich in der vollbesetzte örtlichen Stahlberghalle.

Fritz Krug, Vorsitzender des gastgebenden Vereins, unterstrich bei der Begrüßung seine Freude über das Mittun von gleich sechs Chören von außerhalb sowie über die Anwesenheit vieler Zuhörer, auch aus der näheren Umgebung. Er stellte die Gastchöre ebenso vor wie den Ort Uissigheim. Klaus Kuß führte fortan durch das Programm, mit gelungene Überleitungen lustiger oder auch nachdenklicher Art sowie trefflichen Hinführungen zu den jeweils nächsten Liedern.

Unbeschwerte Lieder

Der Nachmittag war insgesamt erfüllt von vielen unbeschwerten Liedern zu Motiven des Frühlings, jedoch erfassten die personell unterschiedlich stark besetzten Chöre auch eher stille Themen gesanglich prächtig. So eröffnete der Männergesangverein Eintracht Uissigheim (Chorleiterin Christa Gutmann) das Programm mit „Frühlingsgruß“, „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ und „Zeit ist ein Geschenk“.

In einem bunten Melodienstrauß folgten der gemischte Chor der Chorgemeinschaft Liederkranz Kupprichhausen (Chorleiter Claudiu Berberich) mit „Heimweh“ und „Frühling wird es doch einmal“ und der Männergesangverein Frohsinn Steinbach (Chorleiterin Eva Wiesmann) mit „Der Gesang kommt aus dem Herzen“ und „Es strahlt die Welt“.

Der gemischte Chor vom Sängerbund Epplingen (Chorleiterin Brigitta Meuser) trug zum allseitigen Gelingen fein abgestimmt „Schon die Abendglocken klangen“ und „Verschwundenes Deutsch“ bei, der Männergesangverein Oberlauda (Chorleiter Anton Eder) gleichwertig „Ich habe den Frühling gesehen“ und „Das Wort heißt Frieden“.

Genauso schwungvoll und rhythmisch wie zuvor machte der gemischte Chor der Singgemeinschaft Gissigheim (Chorleiterin Mechthild Geiger) mit „Im Frühling“ und dann „Menuett“ weiter. Der gemischte Chor des Gesangvereins Eintracht Wenkheim (Chorleiter Claudiu Berberich) entführte das Publikum in das erhebende Reich des Gesangs mit „Die Rose“, „Wenn ich ein Glöcklein wär“ und „Ticino e Vino“. Der reine Frauenchor des gleichen Vereins überzeugte mit „Fly with me – Sa som I Himmeln“, „Frühlingslied“ und „Be still my soul“.

Die Chöre vereinnahmten die Herzen mit unbeschwerter Sangesfreude in frühlingshafter Frische, be-wiesen bei den zumeist volkstümlichen Weisen mit fast durchweg deutschen Texten stets angemessenes Einfühlungsvermögen. Die Attribute stimmgewaltig und seelenvoll schlossen sich bei den Vorträgen durchaus nicht aus. Die Chöre zeigten gute Schulung, Disziplin und überzeugendes Engagement für den gemeinsamen Gesang, sie verdeutlichten, wie verzaubernd Chorgesang klingen kann.

Nach der Pause ging es in gleichermaßen harmonischer Weise weiter.

Der Gesangverein aus Epplingen interpretierte „An hellen Tagen“ und „Ein kleiner Sonnenstrahl“, der Oberlauda „Heimat, liebe Heimat“ und „Arcobaleno“, jener aus Kupprichhausen „Wochenend und Sonnenschein“ sowie „Lächelnd grüßt dein Bild“.

Man hörte den Männergesangverein aus Steinbach mit „Frühlingsspaziergang“ und „Klinge Lied lange nach“, die Singgemeinschaft aus Gissigheim mit „La Golondrina“ und „Mit Gesang und guter Laune“. Der Abschluss des vielgestaltigen Liedernachmittages war den Gastgebern vorbehalten, die Herren der „Eintracht“ sangen „Musik erfüllt die Welt“ und „Mein Mund, der singet“.

Ehrungen ausgesprochen

Zwischendurch gab es Ehrungen für drei Sänger des Uissigheimer Vereins. Klaus Kuß, Walter Pfreundschuh und Josef Schäfer erhielten von Waltraud Herold, der Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, für jeweils 25 Jahre aktiven Chorgesang die silberne Ehrennadel des Badischen Chorverbandes samt Urkunde sowie eine Ehrenurkunde des Sängerbundes Badisch-Franken. Die Präsidentin lobte die Ausgezeichneten zudem als Garanten für die Kultur des Singens, das sie als emotionale Kommunikation bezeichnete.

Der Nachmittag war durchgängig sehr üppig gestaltet hinsichtlich der Vielfalt des gesanglichen Tuns. Die Chöre meisterten auch anspruchsvolle Arrangements, sangen hör- und fühlbar mit einer Freude, die von Herzen kam, sahen den Erfolg ihrer jeweiligen Vorträge umgehend in Beifall des Publikums umgesetzt. Der Gesang zeigte sich wie das Leben, immer abwechslungsreich, in Töne und Texte gesetzte Gedanken würdigten oft wichtige Bereiche des Lebens.

Der Nachmittag mit seinem schönen Strauß eingängiger Melodien wird den vielen Freunden des Chorgesangs in guter und langer Erinnerung bleiben.

