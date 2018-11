Das „Applausometer“ sprühte Funken

Külsheim.Marcelini und Oskar sind nicht irgendwer: Sie sind Herrchen und ein sehr vorwitziger Golden Retriever, der gute Ideen und häufig auch das letzte Wort hat. Bei ihrem Auftritt im Alten Rathaus in Külsheim wurde das schnell klar. Mit dabei waren auch einige ihrer Freunde, etwa die Kirchenmaus Gottfried, der sprechende Baum oder der sprechende Schuh.

Gleich zu Beginn wurde mit dem „Applausometer“ getestet, wie begeistert das Publikum ist. Das Ergebnis war natürlich so toll, dass die Funken sprühten. Dann unterhielten sich Oskar und Marcelini über Frauen und Männer, über die Natur, eben über das Leben. Und Oskar wusste ganz genau Bescheid.

Sie erzählten ihre gemeinsame Geschichte, die mit dem Lied „Als ich noch ein Welpe war“ begann. So ganz nebenbei gestand Oskar, dass er mit der Kirchenmaus Gottfried einen Untermieter hat. Marcelini war darüber entsetzt, zahlt er doch für seinen Hund das Futter, den Tierarzt und sonst noch so allerlei.

Gottfried wusste auch viel zu erzählen. Dazwischen faszinierte Marcelini das Publikum mit Zauberkunst auf höchstem Niveau. Dabei durften ihn einige Zuschauer assistieren, ohne jedoch die Geheimnisse der Tricks lüften zu können.

Immer wenn es ihm zu langweilig wurde, meldete sich Oskar zu Wort. Ein alter Karton hatte es ihm besonders angetan. In diesem fristete ein alter Computer Typ RMG 89 (Roboter mit Gefühl) aus Marcelinis Kindheit sein Dasein. Eigentlich sollte er schon längst im Müll entsorgt sein. Seine Kindheit wirft man nicht weg, erklärte der sprechende Baum. Und schon drehte der altersschwache Computer wieder auf und freute sich seines Lebens, bis er Funken sprühte und in sich zusammensackte.

Für Oskar war das der Anlass, mit seinem Herrchen das Lied „Wir gehören zusammen“ zu singen. Die Zuschauer spürten die innige Verbundenheit zwischen Hund und Herrchen. Marcus Geuss alias Marcelini verstand es vorzüglich, die Zuschauer zu unterhalten und in seinen Bann zu ziehen. Dabei schlüpfte er permanent in verschiedene Rollen, passte diesen seine Stimme an und blieb dennoch einzigartig und unverwechselbar. Das Publikum war von dem Varieté-Abend mit Bauchreden, Zauberkunst, Musik und Comedy begeistert. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018