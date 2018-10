Das komplexeste Gelenk des Körpers

Külsheim.Fast 100 Interessierte kamen am Dienstagabend zum Vortrag von Dr. Arne Bieling ins Alte Rathaus in Külsheim. Das Thema lautete: „Die Schulter – ein komplexes Gelenk stellt sich vor“. Der Facharzt für Orthopädie und Chirurgie vom Krankenhaus Hardheim beleuchtete die Materie von der Anatomie aus über Funktionsstörungen hin zu möglichen Therapien.

Veranstalter war die Stadt Külsheim in Zusammenarbeit mit dem Krankenhausverband Hardheim-Walldürn. Verwaltungsmitarbeiterin Rosi Bausback verwies bei der Begrüßung auf die Wintervortragsreihe, innerhalb der dieses Gesundheitsthema das Haus so toll gefüllt habe. Fritz-Peter Schwarz vom „Freundes- und Förderkreis Krankenhaus Hardheim“ stellte das Krankenhaus vor.

Wie Arne Bieling einleitend sagte, hätten sich hatten sich früher nur wenige Kliniken mit der Schulter beschäftigt. Er selbst habe das von der Pike auf getan.

Großer Bewegungsumfang

Der Fachmann bezeichnete die Schulter als das komplexeste Gelenk des menschlichen Körpers, ausgestattet mit einem sehr großen Bewegungsumfang, hauptsächlich muskelgeführt. Deshalb sei die Schulter bei Funktionsstörungen der Muskulatur sehr anfällig. Der Facharzt erläuterte die anatomischen Zusammenhänge im Schulterbereich, zeigte die dortigen Muskeln sichtbar von allen Seiten auf. Zudem ging er auf die unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten der Schulter ein.

Funktionsstörungen

Bieling nannte verschiedene Grüne für Funktionsstörungen: anatomische Variationen, Verschleiß, Unfall, sportliche Belastung oder berufliche Belastungen wie bei zu viel Überkopfarbeit. Beim Engpasssyndrom kämen die Schmerzen intervallartig meist ohne Verletzung, eher schleichend, häufig nach nicht gewohnter Belastung. Ursache sei die Entzündung des Schleimbeutels. Die Diagnostik stütze sich dabei sowohl auf Apparate wie auch auf eine körperliche Untersuchung, der der Fachmann eine hohe Bedeutung zuordnete. Die Verbindung beider führe zur genauen Diagnose.

Bei der Therapie des Engpasssyndroms, so der Fachmann, werde immer zuerst konservativ begonnen. Physiotherapie helfe gezielt, aber nur, wenn der Betroffene mitarbeite. Mit Spritzen können zwar die Symptome, nicht jedoch die Ursache behandelt werden. Zur Therapie gehöre auch die Medikamentengabe.

Falls die konservative Therapie nach etwa einem halben Jahr ausgereizt sei und keine Besserung eintrete, wende man sich der operativen Therapie zu, so der Mediziner. Diese sei in fast in allen Fällen per Schlüssellochtechnik möglich. Nach der Operation sei im Rahmen der Nachbehandlung nur kurz eine Ruhigstellung erforderlich. Bieling meinte, 50 Prozent des Erfolgs einer solchen Operation sei der anschließenden Physiotherapie geschuldet.

Der Referent verdeutlichte seine Informationen durch Bilder von Operationen sowie Rötgenaufnahmen, schematische Darstellungen, Zeichnungen und Tabellen sowie persönlich dargestellte Bewegungsabläufe.

Verschiedene Erkrankungen

So wie beim Engpasssyndrom ging der Fachmann auf Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der „Kalkschulter“ ein. Er sprach über Schultereckgelenksarthrose, Rotatorenmanschettenruptur, Probleme an der langen Bizepssehne, Schultergelenksteife, Schultergelenksarthrose, Humeruskopffraktur und Sporttraumatologie. Dabei erklärte er jeweils, was genau den gewohnten Dienst versagt und mit welchen Maßnahmen die ursprünglichen Fähigkeiten wiedergewonnen werden können.

Wenn Schulterproblemen über vier Wochen andauerten, solle doch mal einen Arzt aufsucht werden, „damit nichts versäumt wird“, riet Bieling. Vorbeugend könne man der Schulter mit einer „gesunden Mischkost“ gutes tun, denn die Schulter wolle keine Monotonie.

In den interessanten und lebendig gestalteten Vortrag hatte der Referent „viel reingepackt“, wie er selbst abschließend sagte. Das Publikum zollte nach über einer Stunde Vortrag reichlich Beifall. hpw

