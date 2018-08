Der Kreativität freien Lauf gelassen

Anzeige

Külsheim.„Wir sind kreativ“ lautete das Motto Kinderferienprogramms in den Räumen der Weberei Pahl in Külsheim. Nach einer kleinen Betriebsführung und der Besichtigung des Logistikzentrums konnten die Mädchen und Jungen live dabei sein, als für sie Kissenbezüge zugeschnitten wurden. Dann ging es ins Nähzimmer, wo diese direkt genäht wurden. Richtig kreativ wurde es dann beim Bemalen der Bezüge, was den jungen Besuchern viel Spaß machte. So konnte jedes Kind sein ganz persönliches Kuschelkissen gestalten und anschließend mit nach Hause nehmen. zug/Bild: Weberei Pahl