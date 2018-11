Der Nachwuchs spielte groß auf

Mit einem Vorspielabend feierte die Jugendmusikschule Külsheim am Donnerstag in der Festhalle ihren 60. Geburtstag.

Külsheim. Die Jugendmusikschule Külsheim besteht in diesem Jahr seit 60 Jahren. Ein prächtiges Jubiläums-vorspiel in der Festhalle der Brunnenstadt wurde diesem „runden“ Ereignis in vollem Maße gerecht und zeigte die ganze Bandbreite des aktuellen Wirkens auf. Zudem schaute Bürgermeister Thomas Schreglmann in die Historie der Jugendmusikschule.

Achim Klein, Leiter der Külsheimer Jugendmusikschule, unterstrich bei der Begrüßung, dass diese 60 Jahre des Bestehens bedeuteten „60 Jahre Bildung und Ausbildung“. Klein verwies auf den wichtigen kulturellen Aspekt einer Musikschule in einer Stadt. Bei dem Jubiläumsvorspiel selbst solle im Vordergrund stehen, dass Musik live gemacht und erlebt werde. Der Leiter der Jugendmusikschule wünschte einerseits „gutes Gelingen“ und andererseits „viel Freude“. Beide Wünsche sollten in den nächsten knapp zwei Stunden zur Genüge erfüllt werden. Zu hören waren Solobeiträge und solche von unterschiedlichen Ensembles, teilweise unterstützten die Lehrkräfte.

Den Auftakt des Programms bestritt das Jugendblasorchester der Musikschule (Leitung Achim Klein). Es folgten Dustyn Gohr (Blockflöte), Jonathan Höfert (Gitarre), Jakob Düll (Keyboard) und die Blockflötengruppe mit Levina Koch, Philipp Grimm, Dustyn Gohr, Elena Hufnagel und Nora Persich.

Die Reihung individuell gut vorgetragener Auftritte ging nahtlos weiter mit Lara Adelmann (Klavier), Sophie Weber (Blockflöte), dem Querflötenensemble mit Hannah Mildenberger, Johanna Düll und Christin Spengler sowie dem Streicherensemble mit Charleen Kaufmann, Hilaria Kaufmann, Lisa Adel-mann (alle Geige) und Michael Zorn (Streichbass). Danach zeigten Lena Pfreundschuh (Klavier), Bi-anca Liebler (Querflöte), Kai Zeitler (E-Gitarre), Maximilian Geier (Posaune) und nochmals das Jugendblasorchester der Musikschule ihr Können auf der festlich aufbereiteten Bühne.

Die musikalische Auswahl der Stücke umfasste eine große Reichhaltigkeit, ging vom Volkslied über Menuett, Sonate und „Trompetengrüße“ hin zu Kanon oder Rag. Titel wie „An die Freude“, „Jubilee-Rag“ oder „Fesche Jugend“ zeigten auf, was und wer aus welchem Grund an dem Abend die Haupt-rolle spielte.

Nach dem Grußwort von Bürgermeister Thomas Schreglmann [gesonderter Bericht] eröffnet das Ju-gendblasorchester auch die zweite musikalische Hälfte. Dabei spielte der Bürgermeister die festlichen Pauken (Klein: „Bravourös“). Anschließend trugen mit gleichem Können und Schwung Lukas Pfreundschuh (Klavier), Maximilian Geier & Lukas Schwarz (beide Posaunen) sowie das Saxophonensemble mit Finn-David Tomic, Jannik Schneider und Patrick Schneider vor.

Das Tiefblechensemble mit Maximilian Geier, Lukas Schwarz, Philipp Schäfer (alle Posaune), Linus Menig und Michael Schwägerl (beide Tuba) spielte den vom Leiter der Jugendmusikschule Külsheim eigens komponierten „Jubilee-Rag“ in einer prächtig gelungenen Welturaufführung. Den Abschluss bildeten die Vorträge von Jannik Schneider (E-Gitarre), der Percussiongruppe mit Linas Geier, Maximilian Henn, Dominik Leis, Christian Schell und Patrick Schneider sowie ein weiteres Mal das Jugendblasorchester.

Der Abend zeigte bei dynamischen und gefühlvollen Melodien sowohl den momentanen Leistungsstand der Eleven wie auch deren Spielfreude auf. Auf der Bühne trugen durchaus unterschiedliche Altersklassen vor, auch verschiedene Temperamente. Alles kumulierte in einer herrlich bunten Mischung verschiedenster Stile und mannigfacher Individuen unter dem Dach der Jugendmusikschule Külsheim.

Am Ende lobte Klein die Musiker für die „großartigen und überzeugend vorgetragenen Beiträge“. Er würdigte die stete gewissenhafte Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen durch die Lehrkräfte auch in den letzten Jahren. Lobende Worte fand Klein auch für die Verwaltungsseite der Jugendmusikschule und weitere Bereiche, welche die Musikschule Unterstützer. hpw

