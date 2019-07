„Der richtige Mann am richtigen Platz“

Als Bürgermeister der Stadt Külsheim wurde Thomas Schreglmann in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in der Festhalle erneut offiziell verpflichtet.

Külsheim. Wohl an die 100 Bürger sowie Gäste von außerhalb der Brunnenstadt waren am Montagabend in die Festhalle gekommen. Letzter Tagesordnungspunkt der Sitzung war die Einsetzung Schreglmanns in dessen zweite Amtszeit. Diese dauert bis 2027.

Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Goldschmitt meinte launig, eine Rede solle positiv beginnen. So lud er gleich zum Stehempfang nach dem offiziellen Teil ein. Weiter erinnerte er daran, dass der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung aus seiner Mitte Alfred Bauch gewählt habe, damit dieser die Verpflichtung des Bürgermeisters vornehme.

Herausforderung

Bauch sah dies als Ehre an. Er verwies auf die hohe Beteiligung an der Bürgermeisterwahl am 7. April und darauf, dass Thomas Schreglmann als Amtsinhaber mehr als 93 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Dies zeige einen hohen Grad an Zufriedenheit mit der bisher geleisteten Arbeit, sei aber auch Herausforderung für die kommenden Aufgaben. Der Redner dankte für die Bereitschaft, ein solches Amt zu übernehmen in einer Zeit, in der es zur persönlichen Bedrohung öffentlicher Mandatsträger komme. Er unterstrich, der Gemeinderat biete weiter seine Zusammenarbeit an, kritisch und vertrauensvoll.

Thomas Schreglmann sprach die Verpflichtungsformel nach und legte anschließend die Amtskette an. Achim Klein und seine Fanfarenspieler begleiteten diesen Moment von der Empore aus mit eindrucksvollen Klängen. Mit einem Blumenstrauß ging ein „Dankeschön“ an Schreglmanns Frau Manuela.

Landrat Reinhard Frank begann seine Rede mit Lob für die Landschaft um Külsheim. Er stellte fest, Altbürgermeister Günther Kuhn habe vor acht Jahren große Spuren hinterlassen. Thomas Schreglmann habe die passende Schuhgröße. Dieser sei nicht nur in den Spuren gewandelt, sondern habe selbst welche hinterlassen, zudem die Wiederwahl bravourös gewonnen.

Frank hob das Engagement der Külsheimer hervor. Diese sähen das Eintreten für die Stadt als Ehrenpflicht bis hin zur Mitmachdemokratie. Bürger, die Verantwortung übernähmen, seien wichtiger als eh und je. Der Stadtrat müsse sich um viele Themen kümmern, aber auch die langen Linien im Auge haben. Dies funktioniere in Külsheim grandios. Es herrsche ein guter Geist im Gemeinderat. Gerungen werde um die beste Lösung mit Respekt und Achtung der Meinung der anderen.

Ein dritter Erfolgsfaktor neben Bürgern und dem Gemeinderat sei, so Frank, ein Bürgermeister mit Im-pulsen, Weitblick und Bodenhaftung. Ein Bürgermeister brauche Rückgrat und eine klare Linie, damit die Bürger stolz auf ihre Stadt seien sich mit ihr identifizierten. Thomas Schreglmann sei der richtige Mann am richtigen Platz.

Die Stadt Külsheim sein in vielen Bereichen auf einem richtig guten Weg, betonte der Landrat weiter. Er sprach ein „Dankeschön“ des Landkreises aus, denn dieser habe immer auf Külsheim bauen können, etwa bei der Flüchtlingsunterbringung. Die in der Brunnenstadt neu entstehende Straßenmeisterei sei auch ein kleines „Danke“ für die gute Partnerschaft. Am Ende seiner Rede überreichte der Landrat an Thomas Schreglmann einen Klosterwein, ein Buch und die dem Anlass der Wahl entsprechende Urkunde.

Personalratsvorsitzender Christoph Kraft gratulierte Thomas Schreglmann zur ersten Wiederwahl. Mit dieser habe die Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, sie wolle mit diesem Bürgermeister in die Zukunft gehen. Kraft unterstrich, die Belegschaft des Rathauses fühle sich sehr gut eingebunden und mitgenommen. Eine gute Mannschaft brauche einen sehr guten Kapitän.

Bürgermeister Thomas Schreglmann dankte für den großen Vertrauensbeweis bei seiner Wiederwahl zum Bürgermeister. Diese sei für ihn Bestätigung, seine Arbeit für die Stadt in den vergangenen acht Jahren im Sinne der Bürger ausgeübt zu haben. Andererseits empfinde er die Verpflichtung, diesen über weite Strecken gemeinsam gegangenen Weg im gleichen Geiste fortzusetzen: Verlässlich, gerecht, zukunftsorientiert und vor allem gemeinsam, um Külsheim und seine Ortsteile zu gestalten und weiter zu entwickeln.

Schreglmann hob die konstruktive Zusammenarbeit und die gegenseitige Achtung im Gemeinderat sowie mit zahlreichen Gruppen und Interessensvereinigungen in der gesamten Stadt hervor. Natürlich habe es auch die eine oder andere kommunalpolitische Auseinandersetzung gegeben. Aber „das gehört zum Wesen der Demokratie“.

Auch die nächsten Jahre seien geprägt von dem Bestreben, die Qualität der öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten zu verbessern, betonte Schreglmann. Die finanzielle Situation der Stadt werde aber dazu zwingen, genau hinzuschauen, was man sich leisten könne und leisten wolle. Schreglmann nannte eine Reihe größerer Projekte und meinte, es werde nötig sein, alle Kräfte zu mobilisieren, um die Ziele zu erreichen. Vermutlich müsse man ein bisschen bescheidener werden, „das ist vielleicht auch gut so“.

Ein Bürgermeister sei immer im Dienst, könne aber nur einen Teil dazu beitragen, die Zukunftsaufgaben anzupacken. Es brauche viele Menschen, um Projekte und Aufgaben in die Realität umzusetzen, es brauche Partner im Gemeinderat, im Landratsamt, in den öffentlichen Einrichtungen, im Regierungspräsidium. Und nicht zuletzt brauche es ein gutes Team bei der Stadtverwaltung Külsheim.

Der Bürgermeister richtete ein großes Dankeschön an seine Ehefrau für die tolle Unterstützung: „Wir sind echt ein gutes Paar.“ An alle gerichtet betonte er abschließend: „Es gibt viel zu tun, packen wir es an.“ Weitere Fanfarenklänge leiteten über zum Stehempfang.

