Der Wohnbedarf ist auf Jahre hinaus abgedeckt

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte, für die Abteilung Uissigheim der Freiwilligen Feuerwehr sei ein gebrauchtes Tragkraftspritzenfahrzeug bestellt, Typ „Mercedes Sprinter Allrad“, neu la-ckiert, mit entsprechenden neuen Aufbauten. Der Gesamtpreis betrage 46 500 Euro, die Lieferzeit geschätzte vier bis fünf Monate.

Schreglmann verwies auf die stattgefundenen Informationsveranstaltungen für Defibrillatoren durch das DRK. Die Teilnehmerzahlen von jeweils 35 bis 45 Leuten hätten positiv überrascht. Solche Veranstaltungen gebe es für die Kernstadt im Frühjahr.

Schreglmann teilte mit, dass der Rettungswagen in Steinbach wie vereinbart abgezogen worden sei.

Der Bürgermeister wies auf eine veranstaltung am Sonntag, 21. Oktober, um 14.30 Uhr, in Neckarzimmern hin. Dort werde innerhalb eines Mahnmalprojektes der Verschleppung badischer jüdischer Mitbürger im Jahr 1940 gedacht und heuer auch ein von Jugendlichen gestaltetes jüdisches Denkmal aus Külsheim eingeweiht und vorgestellt. Bezüglich des Zwillingssteins, der in Külsheim selbst aufgestellt werden soll, sei Kontakt mit der jüdischen Gemeinde in Stuttgart aufgenommen.

Schreglmann gab in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefasste Beschlüsse bekannt. So habe das Gremium entscheiden, im Gewerbepark II zwei Parzellen zu veräußern. Die eine sei gelegen an der Bürgermeister-Kuhn-Straße 10 , die zweite umfasse die Hausnummern „Bürgermeister-Kuhn-Straße 20 und 22. Dort werde sich die Firma Uebe (Reicholzheim) ansiedeln.

Der Bürgermeister sagte, Külsheim sei im Krankenhausverband Hardheim-Walldürn Mitglied mit einem Prozent. Der Gemeinderat habe entscheiden, für die Erweiterung durch einen Neubau 20 000 Euro zu geben. Die Kosten kämen auf etwa vier Millionen Euro, nach der Förderung verblieben zwei Millionen Euro.

Auf verschiedene Anfragen aus dem Gremium informierte der Bürgermeister, die Pflanzung Schatten spendender Bäume auf dem sehr sonnig gelegenen neuen Spielplatz in der Pappelallee sei für den Herbst vorgesehen und die Kanäle im Königsgrund seien nach dem Starkregenereignis noch nicht getestet.

Bürgermeister Schreglmann informierte, dass es für das Grundstück „Alter Rewe“ noch keinen Kaufvertrag gebe, der Eigentümer habe verkauft, der Käufer betreibe Werkzeugfachmärkte.

Die Sanierung „Hölzlein“ in Steinbach beginne Ende des Monats an, so der Bürgermeister. Zum möglichen Standort des neuen Gebäudes für die Feuerwehren Hundheim und Steinbach gebe es nichts Neues. „Schauen wir uns an“, kommentierte der Bürgermeister den Hinweis auf eine Gefahrenquelle auf dem neuen Spielplatz in Uissigheim. hpw