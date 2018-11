Die zahlreichen Einsätze hervorragend gemeistert

Külsheim.Die Freiwillige Feuerwehr Külsheim, Abteilung Stadt, zog in der Jahreshauptversammlung Bilanz über ein einsatzreiches Jahr. Sie bildete auch einen würdigen Rahmen für anstehende Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch Stadt- und Abteilungskommandant Heiko Wolpert erhob man sich zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder.

Kommandant Wolpert startete seinen Bericht mit ein paar Zahlen. Die Abteilung Stadt hatte zum Stichtag 51 Aktive, davon elf Frauen, 21 Mitglieder in der Altersmannschaft, 18 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr, davon zwei Mädchen und zwölf Kinder in der Bambinifeuerwehr, auch davon zwei Mädchen.

Die Abteilung wurde zu 130 Einsätzen gerufen, davon waren 98 Einsätze beim Unwetter im Juni. Es waren insgesamt 111 technische Hilfeleistungen, 14 Klein- und Mittelbrände, ein Großbrand, vier Fehlalarme und zwei Sicherheitswachdienste. Wolpert ging mit Bildern auf einzelne Einsätze näher ein.

Auch in der Aus- und Weiterbildung war die Wehr mit 21 Unterrichts- und Übungsabenden wieder sehr aktiv. Bei einem Besuch im Kletterpark Wertheim durfte man seine Schwindelfreiheit und Geschicklichkeit testen. Die Führungskräfte bildeten sich auf einem Seminar für Führungskräfte an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal sowie mit fünf Zug- und Gruppenführerbesprechungen fort. Dazu kamen vier Sitzungen des Abteilungsausschusses und drei des Gesamtausschusses. Die Feuerwehr müsse dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung tragen.

Christian Hübel besuchte den Lehrgang Verbandsführer an der LFS Bruchsal, Katrin Keller absolvierte den Maschinistenlehrgang und am Lehrgang für Atemschutzgeräteträger nahmen Dominik Berg, Torsten Nahm und Loretta Wolpert erfolgreich teil. Mit Loretta Wolpert hat die Feuerwehr Külsheim ihre erste Geräteträgerin. Kommandant Heiko Wolpert hob die Wichtigkeit der Atemschutzgeräteträger hervor, denn es gebe heutzutage kaum noch Brandeinsätze, an denen die Geräteträger nicht gebraucht werden.

Ein Höhepunkt war das Abholen des neuen GW-T in Fellbach. Auch das Kameradschaftliche kam nicht zur kurz, man besuchte etwa das Grillfest Steinfurt, die Übergabe des TSF-W der Abteilungen Hundheim/Steinbach und nahm am Umzug zur Eröffnung des Großen Markts teil.

Zum Schluss bedankte sich Wolpert vor allem für die geleistete Arbeit, für die Zusammenarbeit, für die Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung, den kameradschaftlichen Geist und das Miteinander. Er bedankte sich auch bei den Partnern, die oft alleine zuhause seien.

Jugendwart Jörg Weber blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Hatte er zu Beginn des Jahres, durch den Wechsel in die aktive Wehr im Vorjahr, nur noch sechs Jugendliche, seien es aktuell 18 Jugendliche, davon kamen fünf aus der Bambinifeuerwehr.

31 Abende der Jugendwehr

Die Jugendfeuerwehr traf sich zu 31 Übungs- und Unterrichtsabenden, besuchte die Rettungsleitstelle in Bad Mergentheim und nahm am Leistungsmarsch, der Erlebnistour und am Zeltlager auf Kreisebene teil. Hier legten fünf Jugendliche die Jugendflamme Stufe 1 ab. Die Jugendfeuerwehr Külsheim richtete das Gauditurnier auf Kreisebene aus. Für 2019 seien ein BF-Tag und der Leistungsmarsch vorgesehen. Zum Schluss bedankte sich Weber beim Kommandanten und allen für die Unterstützung sowie bei seinen Mitstreitern Katrin Adelmann, Felix Schneider und Patrick Berg.

Der Leiter der Bambinifeuerwehr, Daniel Reinhart, berichtete über 20 Treffen, die 14-tägig von 17.30 bis 18.30 Uhr stattfinden. Hier würden die Kinder zwischen sechs und neun Jahren spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. Höhepunkte im abgelaufenen Jahr waren die Faschingsfeier, ein Grillabend zusammen mit den Eltern, die Müllsammelaktion, ein Treffen mit der Jugendfeuerwehr sowie die Teilnahme am Gauditurnier. Bei den Bambini gibt es immer mehr Nachfragen als Plätze zur Verfügung stehen. Auch er bedankte sich bei seinen Helfern Loretta Wolpert und Rebekka Wolf, bei den Aushilfen und bei der Führung.

Kassierer Norbert Müller berichtete von einem leichten Plus in der Kasse. Die Kassenprüfer Bernhard Adelmann und Klemens Grimm bestätigten ihm eine ordentliche und einwandfreie Kassenführung. Schriftführer Günter Wolf fasste das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung zusammen und legte es zur Einsichtnahme aus.

Für Bürgermeister Thomas Schreglmann nahm dessen Vertreter Manfred Keller die Entlastung vor, die einstimmig erteilt wurde. In seinen Grußworten stellte er fest, dass die Feuerwehr Külsheim ein gut aufgestelltes Team sei, das doch viel unterwegs sei. Er bedankte sich im Namen der Stadt beim Kommandanten, bei allen Aktiven und deren Partnern.

Einer der Höhepunkte des Abends waren die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. Konrad Höfert und Berthold Seitz wurden für 50 Jahre, Walter Grimm, Herbert Spengler und Berthold Wolpert für 60-jährige Mitgliedschaft gemeinsam von Stadt- und Abteilungskommandant Heiko Wolpert und Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Keller mit einer Urkunde und einem Weinpräsent ausgezeichnet. Mit dem Ausblick auf das kommende Jahr und die weitere Zukunft schloss Wolpert die Versammlung und leitete zum gemütlichen Teil über. ffw

