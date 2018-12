„Digitaler Rezeptscanner auf dem Land“ ausgezeichnet

Külsheim.Eine Urkunde sowie die Glückwünsche erhielt am Dienstagvormittag Angela Haegele-Weber, Inhaberin der Stadt-Apotheke Külsheim, bei der Übergabe der Urkunde als „Gewinner 2018“ des „1A Award“ in der Kategorie Apotheke. Bundesweit ausgezeichnet wurde das Projekt „Digitaler Rezeptscanner auf dem Land“.

Die Stadt-Apotheke Külsheim ging Mitte des Jahres einen modernen Weg in Richtung Zukunft. Seit Juni gibt es im Foyer des Gemeindezentrums Hundheim eine digitale Rezeptsammelstelle. Mit deren Hilfe können Patienten ihre Rezepte noch schneller dorthin senden, wo diese bearbeitet werden. Die Rezepte der Apothekenkunden werden sicher und rund um die Uhr an die angeschlossene Apotheke übertragen.

Die Apotheke kann sofort reagieren, auch zügig prüfen, ob alles stimmt, gegebenenfalls beim Arzt Rücksprache halten. Die Nutzung der digitalen Rezeptsammelstelle ist einfach. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der entstehende zeitliche Gewinn einen halben Tag betragen kann. Die digitale Rezeptsammelstelle erweise sich somit als wichtiges Instrument zur Patientenversorgung, hieß es.

Stefanie Heinz (Leitung Marketing „1A Pharma“) und Axel Wieczorek (Leitung Kommunikation „1A Pharma“) erläuterten vor Ort Näheres zum „1A-Award“. Dieser werde zum ersten Mal verliehen und zwar in den beiden Bereichen „Arzt“ und „Apotheke“. Nominiert wurden Projekte, welche die medizinische Versorgung in Deutschland verbessern, speziell in den Aspekten „nachhaltiger“, „günstiger“, „besser“, „ganz anders“.

Jeweils fünf Projekte kamen in die engere Auswahl. Im Bereich „Apotheke“ waren dies „erste Bike-In-Apotheke“, „Apotheker gehen in die Betriebe, machen Gesundheits-Check für Mitarbeiter“, „innovatives Service-Paket rund um ein digitales Kundenkonto“, „Expressboten bringen Medikamente blitzschnell aufs Land“ sowie „Rezeptscanner auf dem Land: Eilige Medikamente kommen schneller an“ der Stadt-Apotheke Külsheim.

Die Projekte sind über ganz Deutschland verteilt. Die Jury entschied zugunsten der Stadt-Apotheke, auch weil sie das Projekt als am innovativsten für die Patienten einschätzt.

Haegele-Weber dankte sowohl für die erhaltene Auszeichnung wie ihrem gesamten Team für die stete Unterstützung. Sie sagte, das Projekt habe die Erwartungen erfüllt, es sei bisher gelaufen „wie vorgesehen“. Die digitale Rezeptsammelstelle erleichtere die Abläufe immens „und wir können am gleichen Tag ausliefern“. Beschwerden von Kunden seien keine eingegangen, „es läuft super“. Die Resonanz sei insgesamt sehr gut, das Projekt noch nicht kostendeckend.

Die Apothekeninhaberin meinte, auch in anderen Külsheimer Stadtteilen sollen die bisherigen Rezeptsammelkästen mittelfristig durch digitale Rezeptsammelstellen ersetzt werden. Gespräche mit der Stadtverwaltung liefen. „Das ist der richtige Weg“, so Haegele-Weber. hpw

