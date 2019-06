Diskussion über für Ort wichtige Projekte

Die Verpflichtung des neuen Uissigheimer Ortschaftsrats erfolgte am Dienstagabend in der Sitzung des Gremiums. Dabei wurde auch angeregt über die Zukunft der Ortschaft diskutiert.

Uissigheim. Ortsvorsteher Klaus Kuß meinte rückblickend auf den Wahltag am 26. Mai, dass wohl noch nie eine Ortschaftsratswahl in Uissigheim so ausführlich von den Einwohnern diskutiert worden sei. Es habe elf Kandidaten gegeben– verteilt auf zwei Listen – und eine außerordentlich erfreuliche Wahlbeteiligung von 85,1 Prozent. Dies beweise, dass die Bevölkerung den Ortschaftsrat für eine sinnvolle und gute Einrichtung halte. Kuß dankte allen Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten. Denn Demokratie lebe vom Mitmachen und beginne in den Dörfern und Städten.

Danach stand die Verabschiedung bisheriger Ortschaftsräte an. Der Ortsvorsteher bezeichnete Beate Bundschuh und Jürgen Martini zwei als verdiente Mitglieder des Gremiums. Beate Bundschuh, sie befand sich im Urlaub, gehörte dem Rat zehn Jahre lang an, Jürgen Martini 15 Jahre. Beide hätten, so Kuß, eine ganze Reihe von Projekten angestoßen und aktiv begleitet, sich mit Sachverstand und guten Ideen eingebracht und vielfältig engagiert.

Der Ortsvorsteher dankte im Namen des Gremiums sowie aller Einwohner und fügte gute Wünsche für die Zukunft an. An Martini überreichte er ein Präsent. Beate Bundschuhs offizielle Verabschiedung zu einem späteren Zeitpunkt.

Weiter ging es mit der Verpflichtung der neu gewählten Ortschaftsräte. Kuß und Johannes Bergauer gehören dem Gremium weiterhin an, Paul Berberich und Fabian Winkler kommen neu hinzu. Kuß erläuterte die Zuständigkeiten des Ortschaftsrats gemäß der Hauptsatzung der Stadt Külsheim. Dabei betonte er, dass der neue Ortschaftsrat Forderungen an die Stadt immer auch im Lichte der Situation der Gesamtstadt sehen werde. Die künftigen Ortschaftsräte sprachen alle die Verpflichtungsformel.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte mit Blick auf die rund 30 erschienenen Bürger, dass die Anwesenheit so vieler zu dieser wichtigen Sitzung die Wertschätzung dem alten wie neuen Ortschaftsrat gegenüber verdeutliche. Auch er dankte den bisherigen Ortschaftsräten für ihr Engagement.

Unter der Leitung des Bürgermeisters wählte das Gremium jeweils einstimmig als Vorschlag zur Wahl durch den Gemeinderat Klaus Kuß zum Ortsvorsteher und Johannes Bergauer zu dessen Stellvertreter.

Der abschließende Punkt „Verschiedenes“ geriet zu einem lebhaften Gespräch zwischen Bürgern, Ortschaftsrat und Bürgermeister. Kuß wie Schreglmann nannten als für Uissigheim anstehende Großprojekte die Ortsdurchfahrt, die Sanierung der Stahlberghalle und den Bau des Turms auf dem Stahlberg.

Ortsdurchfahrt wird saniert

Wie Schreglmann sagte, stehe die Ortsdurchfahrt erfreulicherweise auf der Arbeitsliste des Landkreises, sei fest eingeplant, Gelder seien eingestellt. Der Landkreis übernehme allerdings nur die Arbeiten an der Straßenoberfläche von der Metzgerei Schmall bis zum Friedhof, nicht jedoch die unter der Straßendecke, am Gehweg und den Bordsteinkanten. Dies bleibe wie auch die Kanäle an der Kommune hängen.

Wie der Redner weiter erklärte, gebe es parallel Gespräche mit dem Straßenbauamt, ob auch die Gamburger Straße („ein einziger Flickenteppich“) mitsaniert werden könne. Die ersten Signale seien nicht schlecht. Demnächst lege man mit dem Straßenbauamt ein Planungsbüro fest und stelle später Förderanträge. Bei der Straßensanierung achte man auf Barrierefreiheit.

Der geplante Aussichtturm auf dem Stahlberg mitsamt Schutzhütte, so der Bürgermeister weiter, werde erfreulicherweise durch das Leader-Programm zu 60 Prozent gefördert. Darüber hinaus gebe es für das Projekt einen privaten Uissigheimer Sponsor, so dass für die Stadt fast keinerlei Kosten entstünden. Aktuell werde wegen der Statik des Turms ein Bodengutachten in Auftrag gegeben, Bohrungen folgten und entsprechend werde das Fundament ausgelegt.

Im Laufe der Aussprache war weiter zu erfahren, dass sich bei dem Turm die Stadt in der Haftung befinde, das Bauwerk möglichst unterhaltungsarm gestaltet werde, immer offen sein soll, das Bodengutachten im Leader-Programm enthalten sei und man sich baurechtlich im Außenbereich befinde.

Ortschaft lebendig halten

Mit Blick auf die bestehende Bebauung Schreglmann sagte, diverse Abbrüche würden vorbereitet. Man müsse in wirtschaftlich guten Jahren die Ortschaft lebendig erhalten, am besten jedes Jahr alte Hofstellen abreißen. In den nächsten Jahren stehe die Sanierung der Kläranlage an, obwohl diese von der Grundsubstanz her gut sei. Für den alten Spielplatz gebe es einen Kaufinteressenten.

Auf Fragen zur örtlichen Grundschule sagte Schreglmann, Uissigheim und Eiersheim hätten zu wenig Nachwuchs. Das Gebäude sei in einem ordentlichen Zustand. Für die Lehrkräfte sei wiederum das Schulamt zuständig.

„Es wird weitergehen“, betonte der Bürgermeister, auch wenn die Kinderzahlen wie in diesem Jahr mager, dann wieder besser seien. Im Kindergarten werde die Gruppenform wieder umgestellt. Es gebe nun eine stattliche Zahl an Mädchen und Jungen.

Kuß stellte abschließend fest, dass man in Uissigheim und in der Gesamtstadt Schritt für Schritt gut vorangehen und positiv in die Zukunft schauen könne. hpw

