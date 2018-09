Diskussion über neuen Lkw vertagt

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte, in Sachen Großer Markt sei mit dem bisherigen Festwirt Henry Traber ein neuer Vertrag für weitere drei Jahre geschlossen worden.

Schreglmann bezeichnete den neunten Külsheimer Weinwandertag tags zuvor als erfolgreich, dieser habe Werbung für die Stadt gemacht.

Angesichts der Spende des früheren Külsheimers Kurt Reinhard in Höhe von 20 000 Euro (wir berichteten) wolle die Stadt in den nächsten Monaten Arbeiten am Rathausbrunnen angehen. Dort sei die Brunnensäule undicht und auch ansonsten müsse manches überarbeitet werden.

Schreglmann gab bekannt, der Kreistag des Main-Tauber-Kreises habe mit allen 18 Städten und Gemeinden ein Klimaschutzkonzept beschlossen. In einem kommunalen Miteinander wolle man durch unterstützende Maßnahmen diverse Klimaschutzziele erreichen.

Seit der letzten Sitzung seien Aufträge vergeben worden, welche nicht hätten warten können, erklärte der Bürgermeister. So werde das Dach der Leichenhalle in Uissigheim saniert. Mittel seien im Haushalt eingestellt. Zudem habe man kleinere Bauanträge zustimmend an das Landratsamt weiter gegeben.

Schreglmann verwies darauf, dass die VHS Wertheim eine Außenstelle in Külsheim eröffne. Einweihung sei am Donnerstag, 20. September, um 17 Uhr in den Räumen des früheren „Elektro Reinhart“ in der Hardheimer Straße.

Unter den eingereichten Bauanträgen war auch jener zum Neubau einer Garage für ein Feuerwehrfahrzeug in der Ritter-Arnold-Straße in Uissigheim. Der Bürgermeister ergänzte, man sei nach wie vor auf der Suche nach einem Gebrauchtfahrzeug für die Feuerwehr.

Bei den Anfragen an Bürgermeister und Verwaltung wies Alfred Bauch auf folgende Missstände hin: In der Frankenstraße direkt neben dem Kinderspielplatz sowie beim Badbrunnen habe die Ablagerung von Müll große Ausmaße angenommen. Der Bürgermeister sagte, man sei an beiden Fällen dran.

Manfred Burger erinnerte daran, dass im Herbst an Gehwegen Bäume und Büsche zurückgeschnitten werden sollten. Manchmal helfe es, die Besitzer darauf anzusprechen. Schreglmann ergänzte, wenn Ross und Reiter genannt würden, könne das Ordnungsamt diese anschreiben.

Ein Bürger machte darauf aufmerksam, dass in der Pfarrer-Hodecker-Straße in Hundheim Straßenlampen von Grünbewuchs beeinträchtigt würden.

Beim Thema Buchsbaumzünsler und dessen Verbreitung in Hundheim gab es aus verschiedenen Bereichen Anregungen, wie dem Befall Einhalt geboten werden könne. hpw