Dorfweihnacht als besonderes Ereignis

Anzeige

Hierbei wurden jeweils alle Hände tatkräftig gebraucht, was denn auch der Fall war. Den zweijährigen Rhythmus bei der Dorfweihnacht, wobei Schneefall diesmal für winterliche Atmosphäre sorgte, wolle der Heimatverein beibehalten, allerdings 2019 wieder am vierten Adventswochenende. Ferner war das zehnjährige Bestehen des Dorfmuseums ein weiterer Höhepunkt im Vereinsjahr, welches im August gefeiert wurde.

Im Totengedenken gedachte die Versammlung besonders Willi Heil aus Karlsruhe, der unter anderem das Bildnis in der Scheune des Dorfmuseums schuf.

Dann berichtete Schriftführer Kurt Krug über die einzelnen Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr, zu dem sich die Mitglieder zwölf Mal getroffen haben. Darunter waren neben den vom Vorsitzenden erwähnten Höhepunkte wieder die Vorführung alter bäuerlicher Tätigkeiten wie das „Strickli dröe“ (Stricke drehen) am Regionaltag in Külsheim und dem Mittelalterlichen Markt in Hirschhorn. Zudem gab es für die Heimatfreunde eine Dachstuhlführung im Kloster Bronnbach.

Anschließend verlas Kassenführerin Silvia Roßmann ihren Kassenbericht, der von den beiden Kassenprüfern Erhard Göbel und Axel Hauck geprüft und für sehr gut geführt befunden wurde. Es wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Dann standen Ehrungen an. Hierbei wurden von Vorsitzenden Heinz Kremer und dessen Stellvertreter Christian Baumann die langjährigen Mitglieder Renate Hauck, Gisela und Siegfried Kremer für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Roland Baumann leitete als Wahlleiter die turnusmäßigen Neuwahlen. Hierbei wurde jeweils einstimmig Heinz Kremer als Vorsitzender, Christian Baumann als stellvertretender Vorsitzender, Kurt Krug als Schriftführer und Silvia Roßmann als Kassenführerin für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Zu den beiden Kassenprüfern wurden weiterhin Erhard Göbel und Axel Hauck ernannt.

Abschließend gab Heinz Kremer anstehende Termine bekannt. Eine Ostereiersuche ist am Karsamstag, 31. März, für Kinder und Enkel der Mitglieder ab 10.30 Uhr im Dorfmuseum geplant. Anmeldungen sind bis morgen möglich.

Bei dem böhmisch-mährische Frühling der Eiersheimer Musikanten am Samstag, 28. April, im Gemeindezentrum ist man wieder für die Bewirtung der Gäste aktiv. Ebenfalls aktiv sind die Heimatfreunde in Gerlachsheim (29. und 30. Juni) und in Hirschhorn (1. und 2. September) mit bäuerlichen Tätigkeiten. Ein Helferfest zur Dorfweihnacht in Form eines Familiensonntages findet am Sonntag, 19. August, im Gemeindezentrum statt. Ferner plant der Heimatverein im Frühjahr und im Spätjahr jeweils eine Grenzsteinwanderung.

Die Generalversammlung klang originell aus. Kuno Krug zeigte Kleindenkmäler mit dem „Geo-Info-System“. Dann gab Alexander Kremer einen Rückblick in die „gute alte Zeit“ der Stummfilme. Mit seinem alten Schmalfilmprojektor zeigte er 80 Jahre alte Stummfilme.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018