Drei Stunden gelebte Gemütlichkeit

Bei einem dreistündigen Konzert ernteten die Eiersheimer Musikanten frenetischen Applaus. Es gab Liedgut aus Böhmen-Mähren.

Eiersheim. „Es ist so schön, bei euch zu sein. Mit Musik und Gesang woll’n wir alle heut’ erfreun.“ So hieß es am Samstagabend in einem der Lieder beim 16. „Böhmisch-Mährischen Frühling“ im Eiersheimer Ge-meindezentrum. Unter der Leitung von Eddy Hauck spielten die Eiersheimer Musikanten gut drei Stunden lang auf. Viele begeisterte Gäste unterstützten mit reichlich Klatschen und/oder sangen manche der Melodien einfach leidenschaftlich mit.

Im Mittelpunkt des gesamten Abends standen alte und neue Melodien aus Böhmen und Mähren, ist diese musikalische Ausrichtung doch jene der Eiersheimer Musikanten.

Der Böhmisch-Mährische Frühling in Eiersheim ist mittlerweile ein fester Begriff, räumt er doch mit dem mancherorts verankerten Klischee auf, Blasmusik sei alt und verstaubt. Janina Rückert führte gleichermaßen informativ und locker durch das Programm, ging auf die einzelnen Stücke ebenso ein wie auf die Komponisten. Sie stellte die einzelnen Bereiche innerhalb des Ensembles vor und erzählte vieles rund um das Konzert.

So hörte man innerhalb einer gelungenen musikalischen Auswahl typisch böhmische Harmonien und vielerlei rhythmische Polkas, gemäß dem Leitspruch des vortragenden Ensembles „Blasmusik pur, mundgemacht und aus dem Herzen gespielt“.

Nach dem „Hopfareissa“ war das Stück „Nepomuk“ dem Brückenheiligen gewidmet, „Nechod knam“ erwies sich als Lied zum Mitsingen, „Silianer Polka“ als eines der vielen, alle Sorgen beiseite zu lassen, die „Bytiska Polka“ als Einladung mitzufeiern. Während des musikalischen Abends ließ sich durch diese Art der Kommunikation manches ganz leicht ausdrücken. Immer wieder gab es im Repertoire neue Stücke.

Musik gelebt wurde beim „Böhmischen Geburtstagsgruß“ genauso impulsiv wie bei der „Slavonicka Polka“ und bei „Ein Egerländer Traum“. Wolfgang war erstmals beim Eiersheimer Böhmisch-Mährischen Frühling und meinte: „Ich bin überaus begeistert, eine solch klare, geschliffene Musik zu hören“. Es gefalle ihm sehr gut, spüre er doch die Begeisterung. Andere Besucher hoben kommentierend auf diverse künstlerische Feinheiten oder auch auf das Tempo ab, welches die Musikanten über Stunden hinweg an den Tag legten.

Blasmusik vom Feinsten verzauberte beim unvergleichlich zünftigen und bewährten „Musikantenkirtag“, peppig, rhythmisch und mit Pfiff bei „Lustige Burschen“. Erfrischende Dynamik konnte auch erlebt werden bei „Für Alenka“. Prägnant und strahlend vor Rhythmus kam die „Trompetenparade“ einher, ehe mit „Trara, es brennt“ eine Hymne aus Österreich zum kräftigen Mitsingen anregte. Stets konnten sich die Besucher von der Qualität der Formation überzeugen.

Der Ländler „S Marzer Bachl“ erinnerte an schöne Begegnungen und gemeinsames Lachen. „Ein Strauss Melodien“ machte Appetit auf ein Mehr des bekannten Allrounders Ernst Mosch, „Gablonzer Perlen“ an Situationen, bei denen etwas an besondere Menschen verschenkt wird. Die einprägsame Polka „Böhmische Liebe“ erklang zum puren Genießen, harmoniegewaltig durch die aufspielenden Musikanten, stimmgewaltig vom Publikum aus.

Es folgten „Egerland Heimatland“, „Die Kapelle hat gewonnen“ und weiterhin Lebensfreude und Zuversicht verströmende Musik mit „Alte Freunde“. Das Eiersheimer Ensemble und ihr tolles Publikum lebten den „Böhmischen Traum“, die „Südböhmische Polka“ überzeugte weich und zart und doch voller Kraft. Man hatte gemeinsam viel melodischen und beschwingten Spaß mit der „Stremtal Polka“ und bei „Erinnerungen an Brennberg“.

Richtig ans Herz ging es auch bei „Dem Land die Treue“ und bei „Auf der Vogelwiese“. Das sachkundige Publikum teilte seine Freude an der Musik mit den Akteuren auf der Bühne des Gemeindezentrums, welche sich von Beginn des Abends an in die Herzen der Zuhörer spielten. Der Wesenszug der gelebten Gemütlichkeit begleitete das Konzert durchweg.

Zum Abschluss der Polkas und Walzer im böhmisch mährischen Stil traf „Wir Musikanten“ den Nagel auf den Kopf. Frenetische Ovationen der Zuhörerschaft führten zu mehreren Zugaben: Man hörte und sang „Guten Abend, gute Nacht“, „King Kong“ erfreute inklusive Tuba-Solo und „Böhmisches Blut“ fasste auch vom Titel her die Motivation hin zu einem erfolgreichen „Böhmisch-Mährischen Frühling“ zusammen.

