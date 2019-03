Durch Jesus ein Kind Gottes werden

Waldenhausen.Seit der Konfirmation der Frauen und Männer, die am Sonntag in Waldenhausen ihre Jubelkonfirmation feierten, sind viele Jahrzehnte vergangen. 50, 65 oder gar 70 Jahre ist ihr Festtag her, dennoch sind die Erinnerungen daran noch sehr präsent.

Vor 70 Jahren feierten Erika Braus und Ella Mennicken-Lentz (geborene Ries) im Dorf ihre Konfirmation. Nach dem Gottesdienst zu ihrer Gnadenkonfirmation erzählten sie: „Am 10. April 1949 legten wir unsere Prüfung ab. Dazu saßen wir wie bei der Konfirmation selbst rund um den Altar.“ Die Prüfung habe zwei Stunden gedauert. Am 14. April folgte das Konfirmationsfest. „Unsere Kleider musste bis über die Knie reichen“, erinnerten sie sich.

Seine eiserne Konfirmation feierte Günter Fröber (65 Jahre). Ein halbes Jahrhundert ist der Festtag der goldenen Konfirmanden her. Am Sonntag feierten diese Peter Diehm, Walther Dahner, Hans Diehm, Roland Trautz, Renate Wolz (geborene Grau), Angelika Schreiner (geborene Max) und Monika Klein (geborene Hock). Sie berichteten, 1969 seien zwei Jahrgänge in der komplett renovierten Waldenhäuser Petruskirche konfirmiert worden. „1968 gab es wegen der Renovierungsarbeiten keine Konfirmation im Dorf.“

Die Konfirmation habe am Ostersonntag stattgefunden. Zum Konfirmandenunterricht lief man einmal pro Woche nach Wertheim in den Grünauer Hof. Manche seien mit dem Fahrrad gekommen, erzählten die Jubelkonfirmanden. Viele der Jubilare wohnen noch in der Region. Die weiteste Anfahrt hatte ein Jubelkonfirmand aus Lauf an der Pegnitz.

Der Jubelgottesdienst wurde von Pfarrer Ortwin Engler zelebriert. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Flötenkreis Waldenhausen unter Leitung von Dorothee Jacob, die auch das Orgelspiel übernahm.

Kernthema des Gottesdienstes war ein Gespräch von Jesus mit Nikodemus aus dem Johannesevangelium. Viel Lob bekam Engler von den Konfirmanden für seine Predigt. In ihr hieß es, nehme man Jesus an, werde man zu einem Kind Gottes.

Als Leitspruch gab Engler den Konfirmanden die Bibelstelle Johannes 8,12 mit auf den Weg: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Dieser fand sich auch auf den Erinnerungsurkunden, die alle Jubilare zusammen mit einer Anstecknadel erhielten. Im Gottesdienst gedachte man auch den verstorbenen Jubelkonfirmanden.

Gefeiert wurde das Jubiläum in einer Nassiger Gaststätte. Dabei erinnerte man sich an die gemeinsame Jugendzeit und erzählte über den Lauf des eigenen Lebens. bdg

