Edle Tropfen genießen

Anzeige

Külsheim.Ihr traditionelles Weinfest veranstalten die Külsheimer Winzer, Ortsverband für Wein, Obst, Garten und Landschaft, am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juli. Gefeiert wird inmitten der Weinlage „Hoher Herrgott“ zwischen Reben und und Wald. Dabei ist nach Angaben der Organisatoren das folgende Programm vorgesehen.

Weinwanderung

Beginn ist am Samstag um 15.30 Uhr mit einer geführten Weinwanderung in der Weinlage „Hoher Herrgott“ mit Wein, Käse und Obst an sechs Stationen der verschiedenen Rebsorten. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Gruppe ab fünf Teilnehmern sollen sich unter Telefon 09345/1884 anmelden. Treffpunkt ist am Festplatz. Dorthin fährt um 15 Uhr der Pendelbus.

Festbetrieb am „Hohen Herrgott“ ist ab 18 Uhr. Beim geselligen Wein- und Tanzabend spielt ab 19.30 Uhr die Gruppe „Die Lieblers“ auf.