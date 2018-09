Edle Tropfen und schöne Aussicht

Külsheim.Der neunte Külsheimer Weinwandertag findet am Sonntag, 16 September, statt. Dabei dreht sich bei den Touren durch die schöne Landschaft wieder alles rund um den Rebensaft. Sechs Weingüter servieren in ihren (Besen-)Wirtschaften in Külsheim und Uissigheim und an der Strecke edle Tropfen und kulinarische Köstlichkeiten aus Küche und Keller an.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter heißt, erfolgt die offizielle Eröffnung um 11 Uhr am Schlossplatz in der Brunnenstadt. Ein Gläschen Sekt zur Begrüßung soll die Teilnehmer auf einen vergnüglichen Tag einstimmen.

Entlang der Strecke zwischen Külsheim und Uissigheim erwartet das Team des Winzerhofs Spengler am Lehnfeldweg und das Miltenberger Weingut Scheurich mitten in den Weinbergen am Uissigheimer Stahlberg die Wanderer zu einem Zwischenstop. Die fantastische Aussicht wird kostenlos dazugeliefert.

Neben diesen beiden Weinbetrieben beteiligen sich am Weinwandertag aus Külsheim das Weingut Krug und die „Stadtschänke zur Rose“ sowie aus Uissigheim die Weingüter Haag und Martini sowie Bergauer.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.09.2018