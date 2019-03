Ehrenamtlicher Einsatz bereichert Alltag

Viele Menschen aus verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens trafen sich am Mittwoch in der Festhalle zum Bürgertreff. Die Stadt würdigte ehrenamtliches Engagement und sportliche Erfolge.

Külsheim. Bürgermeister Thomas Schreglmann freute sich hörbar darüber, dass sich so viele Leute die Zeit für den Bürgertreff genommen hatten. Er verwies auf den aktuellen „Internationalen Tag des Glücks“ und meinte, Glück haben wolle jeder, man wisse aber nicht immer, wie dies zu erreichen sei. Sich ehren-amtlich zu engagieren, führe ein bisschen zum Glück.

Der Bürgermeister unterstrich, beim Bürgertreff solle auch jenen gedankt werden, die sich seit Jahr-zehnten ehrenamtlich engagieren. Dies geschehe in der Gesamtstadt viel, mache das Leben bunter, reicher und auch glücklicher. Alle könnten profitieren von all dem, was viele bieten, lobte Bürgermeister Thomas Schreglmann mit dem Hinweis auf „das breite Freizeitangebot“, die Stadt danke „sehr herzlich“. Die Ausführungen erhielten viel Beifall.

Neu beim jetzigen Bürgertreff war, dass Ehrenamtliche ihre Tätigkeit vorstellten. Der Bürgermeister stellte deshalb das Team der Stadtbücherei vor und unterstrich, in Külsheim befinde sich die einzige Stadtbücherei im weiteren Umfeld, die ohne städtisches Personal auskomme. Ein Team von Damen engagiere seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich, in der Freizeit und für Gotteslohn.

Neun Frauen aktiv

Das Külsheimer Büchereiteam besteht aus neun Frauen, die 2018 für gezählte 152 Stunden an Öffnungszeiten sorgten, 19 eigene Veranstaltungen stemmten und geschätzte 800 Arbeitsstunden investierten. Petra Fischer und Annette Ries gaben stellvertretend für die ganze Büchereiteam einen profunden Überblick zu dessen Arbeit und gingen auf viele unterschiedliche Aspekte rund um die Stadtbücherei ein. Ries dankte abschließend für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, „so macht Ehrenamt Spaß“.

Es folgte die Ehrung zweier Mitbürger für deren stilles und ehrenamtliches Engagement. Der Bürger-meister äußerte, diese öffentliche Würdigung sei aus der Bevölkerung heraus vorgeschlagen worden. Er verdeutlichte, Theo Fischer und Werner Geier, beide aus Eiersheim, hätten über 30 Jahre die Anlagenpflege kultureller Kleinode in Eiersheim geleistet. Schreglmann nannte beispielhaft die Außenanlage der „Kapelle zur Heiligen Familie“ sowie die Außenanlagen verschiedener Bildstöcken auf der Gemarkung der Ortschaft. Die Stadt lebe von solchem ehrenamtlichen Wirken, unterstrich der Bürgermeister.

Die Ehrung erfolgreicher Sportler durch den Bürgermeister nahm wie gewohnt zeitlich breiten Raum ein (siehe gesonderten Bericht). Für die musikalische Umrahmung des Bürgertreffs zeigte sich das Jugendorchester der Jugendmusikschule Külsheim unter der Leitung von Achim Klein verantwortlich. Nach dem offiziellen Teil gab es bei einem Empfang hinreichend Gelegenheit, in kleinen Gruppen lebhaft ins Gespräch zu kommen.

