Ein Blick in die Abteilungen des Vereins

Külsheim.Bei der Mitgliederversammlung des FC berichteten die Abteilungsleiter aus den einzelnen Verantwortungsbereichen. Zuerst sprach Elmar Lurz für den Behinderten- und Reha-Sport und fasste mit „alles wie gehabt“ zusammen. 14 Behinderte, sechs Betreuer und weitere Personen bildeten den Kern. Man habe etwa 40 Mal „Sport am Mittwoch“ angeboten, sei Kegeln gegangen, habe Grillveranstaltungen ausgerichtet, sei mit der Gruppe beim Trail-Run dabei gewesen, auch beim Großen Markt und beim Weihnachtsessen. Hinzu käme heuer die „Burgkurzweyl“. Reha-Sport Wirbelsäulengymnastik sei seit 2013 Bestandteil der Abteilung.

Ina Imhof nannte zum Nachwuchsbereich Fußball von den A-Junioren bis hin zu den Bambini je nach Bereich Ergebnisse der Spielsaisons, Erfolge bei Pokalwettbewerben, Hallenmeisterschaften und/oder Turnieren. Sie ging auf die momentanen Spielgemeinschaften ebenso ein wie auf die jeweilige Personaldecke, diverse Trainerstäbe und auch auf Außersportliches.

Fußball-Abteilungsleiter Willi Kaulartz informierte zum Damenfußball, der in einer Spielgemeinschaft mit Uissigheim gelebt werde, von einem zweiten Platz in der Halbrunde 2018. Die neue Runde sei geprägt von Spielverlegungen und Absagen. Die AH hätte Hallenturniere, Feldspiele und Spieltage absolviert. Insgesamt nehme der Spielbetrieb im AH-Bereich drastisch ab, beim FC Külsheim sei indes eine engagierte Truppe beisammen, die das Zusammensein auch außersportlich fördere. Kaulartz schilderte die vergangene Saison im Seniorenfußball als emotional mit dem Höhepunkt des gewonnenen Relegationsspiels der ersten Mannschaft. Zur neuen Spielzeit seien beide Teams verheißungsvoll gestartet, mussten aber Ende des Jahres jeweils Federn lassen. Ein Höhepunkt sei die gemeinsame Weihnachtsfeier gewesen.

Ina Imhof lenkte den Fokus auf die Aktivitäten der Jugendabteilung, beginnend beim Einsammeln alter Weihnachtsbäume. Viele Aktionen hätten in den Abteilungen stattgefunden. Imhof bedauerte, oft wollten nur wenige Verantwortung übernehmen. Vorausschauend meinte sie, ein nun gestärkter Jugendvorstand führe sicherlich hin „zu vielen Aktionen für unsere Kids“.

Irmi Trevisan (Leichtathletik) sprach von einem erfolgreichen Jahr. Viele ambitionierte Läuferinnen seien über lange Strecken unterwegs, hätten gute Platzierungen in der badischen Bestenliste erkämpft. Die jungen Sportler kämen gerne ins Training, seien aber nicht ambitioniert in Sachen Wettkampf. Man habe, auch mit der Schule, 278 Sportabzeichen abgenommen, mache einen Kindergarten-Sporttag, biete Volleyball an. Der Crosslauf „Puls 300“ mit zusätzlichem Fun-Hindernis-Lauf entwickle sich gut, bei Wettbewerben über Jugendprojekte seien Erfolge erzielt worden.

Ralf Dorbath sprach für die Abteilung Mountainbike vor. Man hörte von der Teilnahme beim Külsheimer Night-Ride, wöchentlichen Ausfahrten von April bis Oktober, Teilnahmen Einzelner bei Triathlon und Ironman sowie einer gemeinsamen Wanderung inklusive Einkehr..

Hans-Peter Wagner informierte über das Tischtennis. Die erste Herrenmannschaft seit in die Verbandsklasse Nord auf- und inzwischen wieder abgestiegen. Die „Zweite“habe den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Im Nachwuchsbereich sei man in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Niklashausen, um Nachwuchsakteure gezielt einsetzen zu können. Die Ausrichtung der „Tischtennis-Mini-Meisterschaften“ in Kooperation mit der Pater-Alois-Grimm-Schule habe sich bewährt und 2018 gar zur Teilnahme eines jungen Spielers beim Bundesfinale in Trier geführt.

Ingrid Höfert informierte zur Abteilung Turnen und deren sechs Bereichen, die für Fitness und Kondition sorgten. Sie benannte Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Kraftsportausdauergruppe, Aerobic, Juniorinnengymnastikgruppe sowie „Aktiv und bewegt ins Alter“, stellte Trainingszeiten und Trainingsinhalte ebenso vor wie Besonderheiten. In den beiden Gruppen mit den jüngsten Teilnehmern sei das Turnen gar ausgebucht, es bestünden Wartelisten. Die Übungsleiterinnen nähmen an diversen Fort-und Weiterbildungen teil.

Alle Abteilungsberichte beinhalteten Lob an die jeweiligen Mitstreiter und Unterstützer.

