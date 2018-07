Ein Masterplan für die Gesamtstadt

Anzeige

Külsheim.Bei der öffentlichen Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montagabend im Rathaus ging es auch um den „Masterplan Glasfaserverlegung“ in der Gesamtstadt. Jürgen Katzer von der Firma IKT informierte über den aktuellen Sachstand.

Der derzeitige Ausbau sei eine gute Variante für Bandbreiten von 30 bis 100 Megabit. Für die Gemarkung von Gesamt-Külsheim sei ein komplettes Konzept erstellt worden für ein glasfaserbasiertes Kommunikationsnetz zur Sicherung der künftigen Breitbandversorgung. Synergien sollten genutzt, Leerrohre mitverlegt werden. Die Nutzungsdauer der Infrastruktur solle mindestens 40 Jahre betragen.

Der Referent erläuterte die Verteilung in den Ortsteilen oder in bestimmten Bereichen bis hin zu den einzelnen Gebäuden. Zudem listete er die Vorteile von Glasfaser auf. In Gesamt-Külsheim gebe es in der Summe 2238 Hausanschlüsse – in vorhandenen Gebäuden sowie möglichen künftigen Baugrundstücken.