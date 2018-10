Ein musikalischer Strauß zum Geburtstag

Mit einem tollen Konzertabend, ergänzt durch informative und lustige Wortbeiträge, feierte der Musikverein Eintracht in der Festhalle das 40-jährige Bestehen seit der Wiedergründung.

Külsheim. Der Musikverein Eintracht Külsheim ist anno 1978 wiedergegründet worden, also vor 40 Jahren. Das war natürlich Anlass genug zu einer musikalischen Geburtstagsfeier am Samstagabend in der Festhalle in der Brunnenstadt unter dem Motto „Wir blicken zurück auf 40 Jahre Musik und Spaß“. Musika-lische und Wortbeiträge wechselten in harmonischer Weise und ergänzten sich zu einem insgesamt schö-nen Abend.

Gleich zu Beginn demonstrierte das Jugendblasorchester des Musikvereins Külsheim unter der Leitung von Florian Wolpert, dass der Abend nicht nur den Aspekt „Rückblick“ beleuchtete, sondern ebenso die Zukunft in den Blickpunkt stellte. Das Ensemble überzeugte bei „Fiesta“ mit einer schnellen fröhlichen Melodie mit ruhigen Phasen ebenso wie bei „Trumpets“ als Popsong und „Y.M.C.A.“, sinnigerweise einem Titel aus dem Jahr der Wiedergründung. Der starke Applaus zeigte, dass die nächsten 40 Jahre des Musikvereins „Eintracht“ wohl gesichert sind.

Richard Spengler, Vorsitzender des Musikvereins Külsheim, benannte nach seiner Begrüßung gar das genaue Datum der Wiedergründung. Exakt am 27. April 1978 hätten neun Musikerinnen und Musiker um den jetzigen Ehrenvorsitzenden Alfons Grimm den Musikverein nach fast 20 Jahren Pause wieder neu mit Leben gefüllt. In den 40 Jahren sei viel erreicht worden und stets hätten Musik und Spaß im Vordergrund gestanden.

Spengler kam seiner Chronistenpflicht nach, nannte für die zurück liegenden 40 Jahre sechs Vorsitzende, acht Dirigenten etwa 130 Musiker/-innen inklusive der aktuellen, zirka 1600 Proben und ungefähr 800 Auftritte. Es habe Höhen und Tiefen gegeben, stets jedoch habe gegolten: „Wir haben zusammen Musik gemacht, gefeiert und hatten viel Spaß“.

Der Vorsitzende sprach die Mitglieder des Jugendblasorchesters direkt an: „Ihr seid die Generation, die die Zukunft des Musikvereines gestalten wird.“ Das aktuelle Ensemble erlebte am Samstag eher Ungewohntes, hielt man sich doch beim „selber Musik machen“ diesmal komplett zurück.

Alfons Grimm, Ehrenvorsitzender des Musikvereins „Eintracht“, machte eine sprachliche Reise weit in die Vergangenheit zurück, schaute in die Anfangszeit der Wiedergründung des Musikvereins und vor allem in die Zeit davor. Er erläuterte mit vielen fundierten Fakten und trefflich begleitenden Anekdoten, wie das Gelingen der Jugendmusikschule schließlich zur Wiedergründung des Vereins geführt hatte. Der Ehrenvorsitzende fasste die Jahrzehnte so zusammen: „Es läuft bis heute wunderbar!“

Die gesanglichen Darbietungen des Jugendchors „Cantabile“ des Männergesangvereins „Frohsinn“ Helmstadt (Leitung Imelda Streitenberger-Gersitz) boten hör- und sichtbares Vergnügen ganz anderer Art. Die jungen Leute hatten per stimmlicher Kraft und gewinnender Präsentation durchschlagenden Erfolg. Zu hören waren nacheinander „Du bist da“, „Run to you“, „Parkplatzregen“, „Angels“, „Let us stand hand in hand“ und abschließend „Hit the road Jack“. Dabei schnippten oder klatschten die Zu-hörer schließlich kräftig mit.

Sketch als lustiger Rückblick

Fünf junge Musiker und ein Mann der ersten Stunde aus der Zeit der Wiedergründung nahmen es in einem prächtigen Sketch mit „40 Jahre Musik und Spaß“ wörtlich, nahmen die Anfangszeit ironisch und selbstironisch kräftig auf die Schippe. Dem geneigten Publikum war schnell anzumerken, dass die gespielte Darstellung der Altvorderen „wir haben nie Alkohol getrunken und waren immer alle in der Probe, natürlich alle pünktlich“ nicht so recht Bestand haben wollte. Locker vorgetragene Auszüge aus der Chronik und gespielte Szenen wie bei einer Rückreise aus Moret verursachten diverse Ausbrüche allgemeiner Heiterkeit.

Zum Abschluss eines abwechslungsreichen und sehr gelungenen Abends gab es wieder Blasmusik. Die Musikfreunde der Blaskapelle Eberstal spielten unter der Leitung von Annette Burkhardt eine Stunde lang zu einem Geburtstagskonzert auf. Prima Interpretationen von Titeln wie „Per aspera ad astra“, „Jewish Folk Song Suite“, „Nessaja“, „Queenspark“,“Concerto d’amore“,“What a wonderful world“ und „Starlight Express“entführten genauso wie die Zugabe „Unterm Sternenbanner“ in die reichen Welten der Blasmusik und ließen die Herzen höher schlagen.

Der kurzweilige, unterhaltsame und gut besuchte Abend war einerseits eine schöne Feier eines Jubi-läums, gab andererseits dem Musikverein „Eintracht“ Külsheim weiteren Schwung für die nächsten Jahrzehnte.

