Ein Tag der stillen Einkehr

Hundheim.In allen Stadtteilen von Külsheim kamen am Wochenende zum Volkstrauertag Menschen an den örtlichen Ehrenmalen zusammen. Die Wortbeiträge in Eiersheim, Hundheim, Külsheim, Steinbach, Steinfurt und Uissigheim nahmen Bezug auf Vergangenheit wie Gegenwart, gedachten und mahnten.

In Hundheim traf man sich am Sonntagvormittag am Ehrenmal beim Friedhof. Der Musikverein Hundheim spielte ruhige Weisen, Männer der Reservisten-Kameradschaft Hundheim-Steinbach standen mit Fackeln vor dem Ehrenmal.

Alicia Betzel und Julia Thum, Schülerinnen der Pater-Alois-Grimm-Schule, erinnerten durch das Gedicht „In Flanderns Feldern“, als im Ersten Weltkrieg Mohnblumen auf den Schlachtfeldern Flanderns häufig der einzige Farbfleck in der Landschaft aus Ruinen, Schlamm- und Bombenkratern waren. Sie zitierten: „Wir sind die Toten. Vor wenigen Tagen noch lebten wir, fühlten den Morgen und sahen den leuchtenden Sonnenuntergang, liebten und wurden geliebt und nun liegen wir auf Flanderns Feldern.“ Die Mohnblume mit ihrer tiefroten Farbe wie das reichlich vergossene Blut der Soldaten und eignem schwarzen Herzen wie eine Schusswunde sei ein wohl perfektes, wenn auch nicht offensichtliches Symbol des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg.

Bürgermeister Thomas Schreglmann meinte, der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe des letzten Jahrhunderts habe vor 100 Jahren geendet. Er nahm Bezug auf die Toten und Verwundeten während des Krieges sowie und auf die Notzeiten während und nach dem Krieg.

Schreglmann verdeutlichte, im November werde der gefallenen Soldaten der Weltkriege gedacht, der Opfer von Flucht und Vertreibung, der verfolgten Minderheiten, der von Terroristen Getöteten und der in Auslandseinsätzen gefallenen Soldaten der Bundeswehr. Flucht und Vertreibung seien bis zum heutigen Tag Folgen der allgegenwärtigen Gewaltpolitik.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, so der Bürgermeister, seien viele Flüchtlingsfamilien auch in die hiesigen Gemeinden gekommen. Seit 2015 gebe es Flucht und Vertreibung mit allen Problemen in den Städten und Gemeinden, lebten doch hier wieder Menschen, die ihre Heimat hatten verlassen müssen.

Die Deutschen in Ost und West, so Schreglmann, „und auch wir hier in unserer Stadt“ hätten allen Grund, an die Fragen von Flucht und Vertreibung mit Toleranz und Mitmenschlichkeit heranzugehen. Über den richtigen Weg zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zu streiten sei jedoch mehr als berechtigt. Der Volkstrauertag 2018 sei von der Debatte um die Flüchtlinge hierzulande nicht zu trennen. Der Bürgermeister mahnte dringend an, bei der Diskussion Maß und Mitte zu wahren.

Der Volkstrauertag sei ein Tag des Gedenkens, der stillen Einkehr, betonte Schreglmann, aber auch ein Tag der kritischen Betrachtung des Landes und ein Tag des Engagements für ein gelingendes Miteinander in Europa.

Man schaue zurück auf die Schrecken des Krieges, jedoch auch voraus auf die Bewahrung von Frieden und Demokratie. Diese seien empfindliche Güter, die es zu schützen gelte.

Der Bürgermeister legte am Ehrenmal in Hundheim einen Kranz nieder und verharrte einige Momente still. Zum Abschluss erklang die Nationalhymne. hpw

