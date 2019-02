Ein Treffpunkt für alle in der Ortsmitte

Um die alte Scheune in der historischen Dorfmitte in einen zentralen Treffpunkt zu verwandeln, haben sich viele Bürger mächtig ins Zeug gelegt. Im Spätsommer soll die Einweihung erfolgen.

Eiersheim. In der kleinen Ortschaft Eiersheim herrscht offensichtlich ein großer Gemeinschaftsgeist. Bestes Beispiel dafür ist die Bereitschaft zahlreicher Bürger, sich ehrenamtlich für die Umwandlung der alten Scheune samt Nebengebäude und Vorplatz an der Tauberbischofsheimer Straße zu einem zentralen Treffpunkt einzusetzen. Für die Maßnahme hauptverantwortlich sind Wolfgang Gotsch, Kurt Krug, Heinz Kremer und Kurt Trefs, wobei bei Letzterem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

Antrag vor 20 Jahren gestellt

Die Idee für solch ein Projekt hatte Kurt Trefs schon vor 20 Jahren, wie er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erklärt. Als Külsheimer Gemeinderat stellte er damals den Antrag, die Dorfmitte in Eiersheim neu zu gestalten und dort ein öffentlich zugängliches WC zu installieren. Weiter schlug er vor, an die Scheune ein Schleppdach anzubauen, unter dem die Bürger sich treffen können.

Es dauerte über 15 Jahre, bis die Idee in die Tat umgesetzt wurde. Mittlerweile war auch die letzte der einst drei Gaststätten in Eiersheim geschlossen.

Für Kurt Trefs ist es „unvorstellbar“, dass es in einer Ortschaft keinen Treffpunkt gibt. „Ein Dorf braucht so etwas“, ist er überzeugt. Dieser Meinung waren offensichtlich auch die Stadtverwaltung und der Gemeinderat, der die Gestaltung der historischen Dorfmitte einstimmig befürwortete. Somit konnten die Arbeiten im Januar 2017 beginnen. Ziel ist, auf dem Areal einen Bürgertreffpunkt zu schaffen. Dabei denken die Initiatoren aber nicht nur an die Eiersheimer: „Jeder, der vorbeischauen will, ist willkommen“, betont der Organisator.

„Wenn man alles selbst macht, dann dauert es halt etwas länger“, gibt Kurt Trefs zu. Doch das, was die Eiersheimer in den vergangenen beiden Jahren geschafft haben, kann sich durchaus sehen lassen.

Es wurden neue Böden und Mauern eingesetzt und isoliert, die Elektrik verlegt sowie der Wasser- und Abwasseranschluss erneuert. Da sich im Laufe der Arbeiten herausstellte, dass große Teile der Bausubstanz nicht erhalten werden konnten, mussten die ehrenamtlichen Helfer mehr Gebäudeteile ersetzen als ursprünglich geplant. Dennoch blieb die Kubatur der Scheune erhalten.

Entstanden sind ein lichtdurchfluteter großer Raum mit einer kleinen Teeküche, ein überdachter Freisitz und zwei Lagerräume im Nebengebäude. Wichtig war den Verantwortlichen, den Zugang und die neuen Toiletten behindertengerecht zu gestalten. Deshalb haben sie bei den Planungen auch den Behindertenbeauftragten des Landratsamts mit einbezogen.

Beim Blick in die Statistik kann Kurt Trefs mit imposanten Zahlen aufwarten: So haben bislang 52 Personen – darunter viele Rentner – ehrenamtlich jeweils zwischen einer und 523 Stunden auf der Baustelle gearbeitet. Auf dem „Arbeitszeitkonto“ haben sich so insgesamt 3600 Einsatzstunden angesammelt. 2800 davon haben elf Personen beigesteuert.

Besonders freut Trefs, dass sich für jedes Gewerk Fachleute gefunden haben, die die Arbeiten ihrer Gruppe koordiniert haben. So konnten bis auf das Dach und den Einbau der Fenster alle Maßnahmen in Eigenleistung erledigt werden.

Jetzt ist noch einiges zu tun, damit im Spätsommer die Einweihung gefeiert werden kann. So müssen die Fliesen verlegt, der Pellet-Ofen eingebaut sowie die Endmontage der Elektrik und der Innenausbau erledigt werden. Wenn das Wetter passt, soll im März mit der Gestaltung der Außenanlage begonnen werden.

Dabei hoffen die Eiersheimer bei den Erdarbeiten auf die Unterstützung durch den Bauhof. Zum Auffüllen der Fläche setzten die Ehrenamtlichen ebenfalls auf die Unterstützung durch die Kommune. So wollen sie das beim Abbruch von Gebäuden in der ehemaligen Külsheimer Kaserne angefallene und mittlerweile zu Schotter verarbeitete Material zum Auffüllen verwenden.

Geplant ist, die Hälfte der Fläche zu pflastern. Spätestens dann würden sich die Verantwortlichen über weitere Helfer freuen, betont Trefs. Dabei hat er auch junge Männer im Auge. Denn, stellt er humorvoll fest, „die Steine sind nicht gerade leicht“.

Im Fokus steht in den nächsten Monaten für die Organisatoren die Fertigstellung des Bürgertreffs und des Geländes davor, auf dem auch eine neue Dorflinde gepflanzt, eine Stele mit Informationen zur Geschichte des Platzes aufgestellt und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden sollen. Danach will man sich intensiver um die künftige Nutzung der Dorfscheune kümmern.

Ideen für künftige Nutzung

„Ideen dafür gibt es schon“, betont Trefs. „Das Altenwerk wartet bereits mit Schmerzen“, weiß er. Auch bei den Jungrentnern sei die Vorfreude groß, sich in der Scheune treffen zu können. Als weitere mögliche Nutzer zählte der Hauptkoordinator die Kartenspieler auf. Vorstellbar seien zudem Spieleabende oder -nachmittage. „Natürlich sind auch die Mittwochswanderer willkommen.“ Generell sei man offen für die Wünsche der Bürger.

Ein großes Lob spricht Kurt Trefs der Stadt Külsheim für ihre „hervorragende finanzielle Unterstützung“ des Gesamtprojekts aus. Auf deren Antrag hin erhielt man für den Gebäudeumbau einen Zuschuss von 18 200 Euro aus dem Landesförderprogramm „Entwicklung ländlicher Raum“. Wie Kämmerin Elke Geiger-Schmitt weiter erklärt, hat die Kommune seit 2015 für die Maßnahme 170 000 Euro bereitgestellt. Den Wert des Gebäudes schätzte sie allerdings deutlich höher ein. Denn, betont sie: „Hier sind sehr hohe Eigenleistungen durch die Eiersheimer erbracht worden.“

